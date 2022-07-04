Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту. Инцидент, который длился в течение достаточно продолжительного времени и был зафиксирован спутником, произошел во время следования российского боевого суда из вод Баренцева моря в воды Северного моря.

Как стало известно, российский фрегат «Адмирал Горшков» преследовался группой боевых кораблей ВМС Норвегии. 3 июля спутниковый снимок показал, что норвежский корабль Fridtjof Nansen следовал на расстоянии в 7 морских миль параллельно курсу фрегата «Адмирал Горшков».

В Норвегии подтвердили факт слежения за российским судном, но причины этого не назвали. Необходимости в сопровождении российского корабля не было. То есть, норвежцы просто устроили провокацию. Корабли ВМС Норвегии и союзников НАТО следовали за российским фрегатом, подтверждает пресс-секретарь Объединенного штаба майор Элизабет Эйкеланд. Она также сообщила о том, что сейчас за фрегатом «Адмирал Горшков» следует «Bergen».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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