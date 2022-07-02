В США учредили медаль ветеранов-атомщиков за испытания ядерного оружия

В США учредили новую медаль, которая получила название «Atomic Veterans Medal – «Медаль ветеранов-атомщиков».

Медаль представляет собой диск с позолотой диаметром 4,45 см с изображением орла, по бокам есть надписи «атомный» и «ветеран». Ее получат некоторые из сотен тысяч американских ветеранов, которые участвовали в небоевых ядерных испытаниях. В США насчитывается более 600 000 человек, которые могут быть удостоены этой награды. Хотя по официальным данным их около 225 тысяч человек.

Прежде всего обладателями медали могут стать люди, подвергшиеся радиационному облучению при испытаниях ядерного оружия. Такие граждане получат право на определенную компенсацию вреда здоровью от радиации. Закон о компенсации был принят в 1990 году и распространялся только на гражданских лиц, облученных во время добычи радиоактивных материалов. К ветеранам могут быть причислены и военнослужащие, участвовавшие в противорадиационных мероприятиях. Как отмечено в памятке Пентагона, ветеранами-атомщиками можно считать лиц, проходивших военную службу с 1945 по 1992 годы.

Следует заметить, что на протяжении десятилетий в США не затрагивали тему вреда испытаний ядерного оружия для здоровья военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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