Россиянка сравнила поездку в санаторий Минска с отдыхом в 90-х

Сегодня, 11:14

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Россиянка сравнила поездку в санаторий Минска с отдыхом в 90-х
Фото из открытых источников

Туристке из России довелось отдохнуть в санатории под Минском. В целом ей там понравилось, так как она описала отдых фразой «лучше, чем у нас». Женщина поделилась впечатлениями с порталом «Тонкости туризма». 

По словам россиянки, за десятидневную путевку на двоих с перелетом, трансфером, проживанием и процедурами ей пришлось заплатить 78 тысяч рублей. Женщину вполне устроила спа-программа: шесть видов бань, 12 видов массажа и ароматерапий, несколько бассейнов, лечение грязями и питьевой бювет. Но вот общепит оставляет желать лучшего, считает россиянка. Поэтому она посоветовала всем, кто захочет отдохнуть в минском санатории, питаться в кафе. 

По мнению женщины, столовая санатория — привет из 90-х. Ей не понравилось, что на прием пищи отводится всего минут 40. Еда выглядит непривлекательно, есть проблемы с горячими напитками, в первые 15 минут отдыхающие разбирают самое вкусное, а подача не пополняется, пожаловалась туристка.

Зато на территории санатория есть озеро с «кристально чистой водой», да и развлечения там самые разнообразные: сап-серфинг, катер, лодки, парусники. Пляжи оборудованы понтонными пирсами, раздевалками, душевыми, зонтиками и лежаками.

Еще одно удобство - оплата банковскими картами «Мир».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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