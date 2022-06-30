TNI: Маленькие красные китайцы могут взять остров Тайвань без боя

Аналитики американского издания The National Interest считают, что Китай может захватить Тайвань не военными методами. Эксперты отмечают, что сейчас Пекин использует продвинутые методы борьбы, такие как мощные акции влияния и кибератаки. Власти КНР постоянно заявляют, что остров принадлежит Китаю. Однако овладеть им пока не могут, так как у НОАК пока нет необходимых десантных возможностей.

«Маленькие красные китайцы» быстро захватят гособъекты, телестанции, порты и склады с материальными средствами. Подключатся киберспециалисты, это позволит повредить систему идентификации личности RAPIDS, одновременно нанося вред системе DEERS», – сообщили аналитики.

Эксперты считают, что Пекин будет действовать решительно и максимально скрытно. Некоторое время Соединенные Штаты даже не будут знать о проведении спецоперации. Вероятно перед «большой игрой» КНР проведут у берегов Тайваня военные учения. Затем будут задействованы китайские секретные службы, которые разрушат электронную инфраструктуру острова.

Стоит отметить, что Китай продолжает считать Тайвань своей территорией. Поэтому использование упомянутых выше и других методов поможет ему захватить важные объекты на территории острова, а затем изгнать оттуда американцев и представителей других стран, заявляя о выполнении гуманитарной миссии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700