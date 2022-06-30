TNI: Маленькие красные китайцы могут взять остров Тайвань без боя

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Аналитики американского издания The National Interest считают, что Китай может захватить Тайвань не военными методами. Эксперты отмечают, что сейчас Пекин использует продвинутые методы борьбы, такие как мощные акции влияния и кибератаки. Власти КНР постоянно заявляют, что остров принадлежит Китаю. Однако овладеть им пока не могут, так как у НОАК пока нет необходимых десантных возможностей.
«Маленькие красные китайцы» быстро захватят гособъекты, телестанции, порты и склады с материальными средствами. Подключатся киберспециалисты, это позволит повредить систему идентификации личности RAPIDS, одновременно нанося вред системе DEERS», – сообщили аналитики.
Эксперты считают, что Пекин будет действовать решительно и максимально скрытно. Некоторое время Соединенные Штаты даже не будут знать о проведении спецоперации. Вероятно перед «большой игрой» КНР проведут у берегов Тайваня военные учения. Затем будут задействованы китайские секретные службы, которые разрушат электронную инфраструктуру острова.
Стоит отметить, что Китай продолжает считать Тайвань своей территорией. Поэтому использование упомянутых выше и других методов поможет ему захватить важные объекты на территории острова, а затем изгнать оттуда американцев и представителей других стран, заявляя о выполнении гуманитарной миссии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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