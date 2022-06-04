Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

Индийский политолог и журналист Панкадж Мишра выступил с заявлением, в котором обозначил причину возникновения массового мирового голода. С его точки зрения, к таким плачевным последствиям привела недальновидность авторов санкций, направленных против России - сообщает РИА "ФАН".

Как считает Мишра, Соединённые Штаты Америки совместно со своими союзниками после начала украинской спецоперации предприняли опрометчивую попытку изолировать Россию от мира. Однако, введённые санкции навредили не Москве, а жителям Европы – сказано в статье, опубликованной на страницах Bloomberg. Автор пишет, что все попытки экономического давления никогда не приносили желаемого эффекта. В качестве примера журналист приводит Кубу, в отношении которой также вводились ограничения во времена холодной войны.

При этом, поясняет Мишра, было вполне ожидаемо, что санкции никак не повлияют на принятие тех или иных решений российским лидером, зато в итоге они подвергают миллиарды людей, живущих на нашей планете, голоду и инфляции.

В то же время Европа продолжает настойчиво обвинять в кризисе только Россию, якобы блокирующую поставки украинского зерна, хотя, со слов президента Путина, Москва не имеет никакого отношения к ограничению логистики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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