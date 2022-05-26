В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

Сегодня, 07:54

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В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине
Фото из открытых источников

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер озвучил мнение о том, что необходимо ускорить процесс поставки тяжелого вооружения для Украины. Он считает, что если существуют какие-либо препятствия для отправки подобного оружия Киеву, то их нужно немедленно устранить. При этом, он ссылается на решение Бундестага по передаче тяжелых вооружений Украине.

«Нам срочно нужно ускорить поставки тяжелых вооружений Украине», – отметил Хофрайтер.

В этом контексте Хофрайтер также предлагает поставки тяжелой бронетехники германского производства Киеву. 

«Почему бы нам не передать бронетранспортеры Marder?» – говорит глава комитета Бундестага. 

«Это следует прояснить, поскольку оборонные концерны говорят, что могут предоставить более 100 штук. И даже бундесверу не требуется свыше 30 Marder, которые можно отремонтировать», – подчеркнул он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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