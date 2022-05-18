Эксперт Жданов оценил перспективы военного конфликта между странами-членами НАТО и РФ

О том, может ли начаться война между Россией и НАТО, рассказал в беседе с МК генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Он отметил, что Украина сейчас получает оружие от стран НАТО, и это серьезно ухудшило отношения Запада и России. Поэтому многие аналитики ожидают перехода «военной спецоперации» на территории Украины, которую начала Россия, в полномасштабный конфликт.

«Американский военно-промышленный комплекс разворачивается на полной скорости, и арсеналы должны пополняться на Западе. Это начинает сильно походить на мировую войну», — заявил Жданов.

Украине Запад предоставляет не только вооружение, но и разведывательную информацию. Также стоит отметить и то, что в составе ВСУ воюют бывшие военнослужащие из стран НАТО. Есть информация и о том, что украинские военные продолжают проходить подготовку на полигонах альянса, где их обучают использовать новое вооружение НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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