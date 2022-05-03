MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

Как подсчитали аналитики издания Military Watch, с начала военной операции, развязанной Россией в Украине, последняя получила в качестве помощи от Польши военной техники примерно на 7 млрд долларов. В числе прочих - танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», а также совместимые с истребителями МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины ракеты. Об этом сообщает ИноСМИ.

В издании напомнили, что Варшава, долгое время занимавшая одну из самых непримиримых позиций в отношении Москвы, стала одной из первых стран, что принялись вооружать Украину. Так, в Киев польскими союзниками были отправлены порядка двухсот танков Т-72, самоходные артустановки, «Грады» и множество ракет, которыми могут оснащаться истребители ВВС Украины МиГ-29 и Су-27. Причем, «переданные Украине Т-72 составляют примерно половину всего польского бронетанкового арсенала».

В то же время, по мнению обозревателей издания, польские танки значительно слабее по боевым и техническим характеристикам российских танков, которые сейчас задействованы в спецоперации на украинской земле.

Не исключено, что в будущем Польша может поставить в Украину и танки PT-91, что является модернизацией Т-72. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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