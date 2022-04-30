«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где, как наши коллеги из «Фонтанки» подметили, «и так все плохо». Страна по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась еще на пять строчек вниз.

На самом последнем месте - Северная Корея. Низшую часть рейтинга, где состояние свободы прессы «Репортерами без границ» описывается как «очень тяжелое», открывает Беларусь. У нее - 153-е место. У РФ, судя по рейтингу, пресса еще более несвободна. Страна за год опустилась на пять строчек и сейчас находится на 155-ой позиции.

Странами, где у прессы наибольший уровень свободы, названы Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия.

Соединенные Штаты Америки за год поднялись на два пункта и сейчас находятся в рейтинге на 42-ом месте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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