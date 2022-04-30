«Репортеры без границ»: Пресса свободнее в Белоруссии, чем в РФ

Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию
Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...Подробнее
«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где, как наши коллеги из «Фонтанки» подметили, «и так все плохо». Страна по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась еще на пять строчек вниз.
На самом последнем месте - Северная Корея. Низшую часть рейтинга, где состояние свободы прессы «Репортерами без границ» описывается как «очень тяжелое», открывает Беларусь. У нее - 153-е место. У РФ, судя по рейтингу, пресса еще более несвободна. Страна за год опустилась на пять строчек и сейчас находится на 155-ой позиции.
Странами, где у прессы наибольший уровень свободы, названы Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия.
Соединенные Штаты Америки за год поднялись на два пункта и сейчас находятся в рейтинге на 42-ом месте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...Подробнее
На территории западных областей Украины были замечены сотни единиц американской военной техники. Судя по фото, эту...Подробнее
Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о том, как...Подробнее
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его вьетнамский коллега Фам Минь Чин сделали совместное заявление по ситуации на...Подробнее
Жителей Ломоносова и градозащитников возмутила гибель усадьбы «Дача Максимова». Памятник архитектуры федерального...Подробнее
В Германии резко подорожали продукты питания, пишет ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt. Так, за март цены...Подробнее
Востоковед Евгений Сатановский рассказал о так называемой шестой колонне в лице Анатолия Чубайса, который сейчас...Подробнее
Российским гражданам рассказали о новой денежной выплате, которую в мае сможет получить практически каждый. Эти деньги...Подробнее
Глава МВД Федеративной Республики Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вменяет в вину посольству РФ в Берлине то, что...Подробнее
Американский эксперт Питер Сучиу рассказал о неприязни американцев к российской дизель-электрической подлодке...Подробнее
Комментировать