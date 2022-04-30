Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом песенного праздника. Причем, не только исполнители из РФ лишены возможности принять в нем участие. Даже обычные россияне не смогут отдать свой голос за конкурсантов из других стран. Об этом во вторник, третьего мая, объявили организаторы конкурса.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — цитирует слова исполнительного продюсера «Евровидения» Клаудио Фазуло агентство РИА Новости.

Об отстранении России от участия в «Евровидении» стало известно буквально на второй день проведения «спецоперации» на территории Украины. Организаторы пояснили это тем, что внесение российской работы в конкурс по этой причине нанесло бы существенный «ущерб репутации конкурса», напоминает «Фонтанка» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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