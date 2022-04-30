Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о том, как Россия может уничтожить Великобританию. По словам телеведущего, это можно сделать, применив стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», которая недавно прошла испытания. В этой связи Киселев задается вопросом о том, как относительно небольшое государство может грозить бескрайней России.

«Зачем нужно грозить ядерным оружием огромной России, сидя на, в общем-то, маленьком островке. Этот остров столь мал, что лишь одной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» хватит, чтобы его утопить раз и навсегда», - отметил он.

При этом журналист процитировал издание Daily Mail, написавшее о российской ракете как самой мощной в мире. Ранее британский журналист Уилл Стюарт на страницах издания Daily Mail говорил, что новое российское гиперзвуковое оружие может обойти противовоздушную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Великобританию.

Киселев также сказал, что российская беспилотная подлодка, оснащенная ядерной энергоустановкой «Посейдон» может погрузить всю территорию Великобритании в морскую пучину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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