Русская в Венесуэле рассказала о жизни под санкциями: зарплата 4 доллара

Сегодня, 16:54

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Русская в Венесуэле рассказала о жизни под санкциями: зарплата 4 доллара
Фото из открытых источников

Венесуэла до того, как попала под санкции, была богатейшей страной Южной Америки. Сейчас она, обладая огромнейшими ресурсами, в списке самых бедных. Только за три последних года власти были вынуждены дважды проводить деноминацию. Санкции очень сильно усугубили экономический кризис. В поисках лучшей жизни многие жители покинули Венесуэлу. А минимальная зарплата в этой стране составляет всего лишь четыре доллара.

Гид-переводчик Анна Осипова - русская, которая живет и работает в Каракасе. Девушка в интервью «МК» рассказала о доходах и тратах венесуэльцев.

«Сейчас минимальная зарплата, по-моему, 4 доллара. Но это официальная часть минимальной зарплаты. Еще капает куча всяких бонусов и «плюшек». В итоге набегает около 60 долларов. Такую зарплату получают уборщики, охранники...», - говорит она.

По словам Осиповой, госслужащие имеют зарплату примерно в 100 долларов. Но есть в стране и люди, имеющие доходы на уровне 2 000 долларов. Как правило, это те, кто работает в международных компаниях.

Со здравоохранением в стране тоже не все просто. Есть клиники частные и государственные. Кто может позволить себе обратиться в первые, у того будет все нормально - там, уверяет собеседница издания, все благополучно. Консультация у доктора без лечения обойдется в 50 долларов. А вот о государственных больницах Осипова ничего хорошего сказать не может.

«Государственные клиники больше подходят для съемок фильма про Армагеддон. Туда люди ложатся умирать. Там отсутствуют лекарства, нет даже персонала, чтобы сменить капельницу», - признается Анна.

Учебные заведения тоже делятся на частные и государственные. Деньги платят небольшие даже частники, предупреждает гид, но жить все же можно.

Государственные школы не имеют ни оборудования, ни интернета.

Осипова признается, что социальное неравенство бросается в глаза. В Венесуэле намного больше малообеспеченных, которые вынуждены считать каждую копейку и растягивать доход. Что касается среднего класса, то он давно эмигрировал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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