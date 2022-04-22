Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

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В правительстве Японии назвали неприемлемыми высказывания вице-премьера и политического представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который сказал, что Россия будет осваивать Курильские острова и возить туда туристические группы.
«Это острова, на которые распространяется наш суверенитет и исконные территории нашей страны, – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно о четырех островах южной части Курильской гряды. – Высказывания в том ключе, словно эти территории стали российской территорией, – совершенно неприемлемы».
Мацуно подчеркнул, что позиция японского правительства по этому поводу регулярно озвучивается российской стороне. Трутнев заявил, что РФ в ближайшее время займется промышленным и туристическим освоением Курильских островов в ответ на заявление МИД Японии о незаконной оккупации Россией части этих островов.
Перед этим МИД Японии опубликовал ежегодный доклад дипломатии, где обозначил соответствующие острова как «незаконно оккупированные».
В Кремле заявили, что все 4 острова южной части Курил являются неотъемлемой частью территории России и что в сложившихся условиях сложно говорить о продолжении переговоров по мирному договору с Токио. Япония оспаривает принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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