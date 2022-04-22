Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

Сегодня, 13:29

0

Image 16+
Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов
Фото из открытых источников

В правительстве Японии назвали неприемлемыми высказывания вице-премьера и политического представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который сказал, что Россия будет осваивать Курильские острова и возить туда туристические группы.

«Это острова, на которые распространяется наш суверенитет и исконные территории нашей страны, – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно о четырех островах южной части Курильской гряды. – Высказывания в том ключе, словно эти территории стали российской территорией, – совершенно неприемлемы».

Мацуно подчеркнул, что позиция японского правительства по этому поводу регулярно озвучивается российской стороне. Трутнев заявил, что РФ в ближайшее время займется промышленным и туристическим освоением Курильских островов в ответ на заявление МИД Японии о незаконной оккупации Россией части этих островов.

Перед этим МИД Японии опубликовал ежегодный доклад дипломатии, где обозначил соответствующие острова как «незаконно оккупированные».

В Кремле заявили, что все 4 острова южной части Курил являются неотъемлемой частью территории России и что в сложившихся условиях сложно говорить о продолжении переговоров по мирному договору с Токио. Япония оспаривает принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Япония назвала «неприемлемым» заявление Москвы об освоении Курильских островов

Сегодня, 13:29

ВС РФ точечными ракетными ударами уничтожили запасы оружия сил НАТО во Львове

22-04-2022, 16:49

Иран разместит боевые корабли в Индийском океане

22-04-2022, 12:34

Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО

21-04-2022, 19:39

Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом

21-04-2022, 08:59

Драган: Великобритания намерена развязать кровавый конфликт в Сербии

18-04-2022, 20:09

Эксперт объяснил, будет ли КНР открывать «второй фронт» из-за Тайваня

16-04-2022, 18:14

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

14-04-2022, 20:49

Парламентом Молдавии одобрен запрет георгиевской ленточки и символов V и Z

14-04-2022, 15:39

СМИ сообщают о конфискации яхт, принадлежащих Керимову и Усманову

14-04-2022, 12:09

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

13-04-2022, 09:34

В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

12-04-2022, 19:34

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

12-04-2022, 12:09

Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

10-04-2022, 22:04

Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ

8-04-2022, 22:54

NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

7-04-2022, 12:39

В Швеции с упаковок кефира убрали изображения, связанные с РФ

7-04-2022, 09:34

Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла

7-04-2022, 08:44

Латвия заморозила в Риге «Дом Москвы»

6-04-2022, 12:49

СМИ Канады: У русских уже есть ракеты, которые система ПРО даже не заметит

2-04-2022, 10:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Багдасаров заявил, что Турция закрыла небо для полетов России в Сирию из-за влияния США

Багдасаров заявил, что Турция закрыла небо для полетов России в Сирию из-за влияния США

24-04-2022, 10:24

0

Турция готовится к военной операции в Сирии, уверен политолог Семен Багдасаров. Так он прокомментировал решение Анкары...

Подробнее
Турция намеренно блокирует ВКС России доступ в Сирию

Турция намеренно блокирует ВКС России доступ в Сирию

24-04-2022, 10:49

0

Турция готовится к военным действиям в Сирии против курдов и для этого блокирует доступ России на ее сирийские базы. Об...

Подробнее
Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной

Вчера, 13:19

0

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...

Подробнее
Пенсионеров в России предупредили о необходимости прекращении работы до мая 2022 года

Пенсионеров в России предупредили о необходимости прекращении работы до мая 2022 года

24-04-2022, 08:14

0

Гражданам пенсионного возраста Российской Федерации объяснили, каким категориям россиян будет выгоднее оставить свою...

Подробнее
Генерал-майор Попов назвал правильной тактику ВС РФ на Украине по итогам 60 дней СВО

Генерал-майор Попов назвал правильной тактику ВС РФ на Украине по итогам 60 дней СВО

24-04-2022, 20:22

0

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов...

Подробнее
Страны НАТО умалчивают о поставке Украине противокорабельных комплексов и ракет

Страны НАТО умалчивают о поставке Украине противокорабельных комплексов и ракет

Вчера, 10:34

0

Украина будет получать от НАТО противокорабельные ракеты, хотя страны, которые намерены их поставлять, предпочитают не...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Офицер ВС из РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну

Офицер ВС из РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну

Сегодня, 12:14

0

В официальном telegram-канале Минобороны РФ появилась информация о том, как подполковник инженерных войск РФ Андрей...

Подробнее
The Wall Street Journal: США снабжают Украину наступательным вооружением

The Wall Street Journal: США снабжают Украину наступательным вооружением

23-04-2022, 16:24

0

Издание The Wall Street Journal написало о том, что США и их союзники по НАТО отправляют на Украину джавелины, стингеры...

Подробнее
Бои в Мариуполе: тактика военных ВС РФ изменилась

Бои в Мариуполе: тактика военных ВС РФ изменилась

23-04-2022, 18:49

0

В украинском городе Мариуполе бойцы Донецкой народной республики совместно с военнослужащими Вооружённых сил Российской...

Подробнее
Под обстрел ВС РФ попали пять ж/д станций в центральной части и на западе Украины

Под обстрел ВС РФ попали пять ж/д станций в центральной части и на западе Украины

Вчера, 11:44

0

Военные корреспонденты «Русской Весны» получили информацию о том, что Россия нанесла ракетные удары по железнодорожным...

Подробнее