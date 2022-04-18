ВС РФ точечными ракетными ударами уничтожили запасы оружия сил НАТО во Львове

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
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Нанесением точечных ударов по Львовской области на западе Украины Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали крупнейшие тайники, в которых хранилось европейское и американское вооружение. Эта акция состоялась менее чем через неделю после его поступления на территорию Украины. Об этом сообщает информационное онлайн-издание ИноСМИ со ссылкой на американский журнал Military Watch Magazineа.
С недавних пор различное вооружение и наёмники западных государств стали приоритетными целями Москвы. Несколько раньше СМИ писали о том, что комплексы ПВО С-300, которые были привезены в Украину из Словакии, ликвидировали сразу же после прибытия в страну, ещё до ввода их в эксплуатацию. Пользователи Львова разместили на страницах социальных сетей свои видеоролики. На кадрах видеосъёмки чётко видно, как происходит частичная детонация боеприпасов после ракетных ударов России.
На секретных складах города Львова хранились беспилотники-камикадзе, противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы.
Несколько позже МО РФ подтвердило факт нанесения этих ракетных атак: «Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней в Украину от США и европейских стран».
Западные страны заметно активизировали усилия по вооружению Украины, поставляя как новое оружие собственного производства, так и оружие советской разработки, широко используемое бывшими членами Варшавского договора в Восточной Европе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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