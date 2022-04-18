Иран разместит боевые корабли в Индийском океане

Иран не допустит присутствия иностранных ВМС в своих территориальных водах и считает северную часть Индийского океана зоной своих интересов. Такое заявление сделал командующий ВМС Иранской армии, контр-адмирал Шахрам Ирани в эфире телеканала al-Alam. ВС Ирана допускают размещение своего флота в северной части Индийского океана с целью обеспечения безопасности страны. Иностранные военные корабли могут зайти в территориальные воды Ирана, отметил военачальник. Он также добавил, что северная часть Индийского океана считается крупной и важнейшей морской развязкой.

Ирани также заявил, что ВМС Исламской Республики должны присутствовать везде, где есть угроза национальной безопасности страны.

Отметим, что начиная с 2019 года, Иран проводит совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. Исламская Республика стремится расширить свое присутствие за счет Красного моря и северо-западной части Индийского океана. Тегеран подписал с Москвой со­глашение о со­труд­ни­че­стве в об­ла­сти мор­ской обо­ро­ны. Документ предполагает проведение совместных учений ВМС двух стран в Ин­дий­ском оке­ане, Аравийском море, Ор­муз­ском про­ли­ве и Пер­сид­ском за­ли­ве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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