Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на информацию о готовности России использовать оружие массового поражения. По его словам, в случае если это действительно произойдет, британская сторона, не консультируясь с другими странами НАТО, «оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар» по России.

Сейчас специалисты относят к ОМУ ядерное, радиологическое, химическое, биологическое или любое другое оружие, которое может убить и причинить значительный вред большому количеству людей.

Накануне, 20 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факту распространения дезинформации о якобы возможности использования Россией ядерного оружия следует дать юридическую оценку. Захарова указала на то, что в первую очередь нужно принять меры не в отношении ресурсов, которые распространили дезинформацию, а к ее заказчикам и разработчикам. Она пояснила, что «материалы кто-то продумывал», а концепцию «кто-то разрабатывал».

Перед этим глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на территории Украины во время военных действий. Он также подчеркнул, что Москва всегда выступала против использования ядерного оружия. Также он напомнил о подписании в 1987 году лидерами СССР и США декларации, где говорилось о необходимости предотвращения ядерной войны и невозможности одержать в ней победу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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