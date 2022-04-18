Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО

Сегодня, 19:39

0

Image 16+
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО
Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на информацию о готовности России использовать оружие массового поражения. По его словам, в случае если это действительно произойдет, британская сторона, не консультируясь с другими странами НАТО, «оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар» по России. 

Сейчас специалисты относят к ОМУ ядерное, радиологическое, химическое, биологическое или любое другое оружие, которое может убить и причинить значительный вред большому количеству людей. 

Накануне, 20 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факту распространения дезинформации о якобы возможности использования Россией ядерного оружия следует дать юридическую оценку. Захарова указала на то, что в первую очередь нужно принять меры не в отношении ресурсов, которые распространили дезинформацию, а к ее заказчикам и разработчикам. Она пояснила, что «материалы кто-то продумывал», а концепцию «кто-то разрабатывал».

Перед этим глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на территории Украины во время военных действий. Он также подчеркнул, что Москва всегда выступала против использования ядерного оружия. Также он напомнил о подписании в 1987 году лидерами СССР и США декларации, где говорилось о необходимости предотвращения ядерной войны и невозможности одержать в ней победу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с странами НАТО

Сегодня, 19:39

Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом

Сегодня, 08:59

Драган: Великобритания намерена развязать кровавый конфликт в Сербии

18-04-2022, 20:09

Эксперт объяснил, будет ли КНР открывать «второй фронт» из-за Тайваня

16-04-2022, 18:14

Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

14-04-2022, 20:49

Парламентом Молдавии одобрен запрет георгиевской ленточки и символов V и Z

14-04-2022, 15:39

СМИ сообщают о конфискации яхт, принадлежащих Керимову и Усманову

14-04-2022, 12:09

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

13-04-2022, 09:34

В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

12-04-2022, 19:34

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

12-04-2022, 12:09

Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

10-04-2022, 22:04

Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ

8-04-2022, 22:54

NBC: американка с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине

7-04-2022, 12:39

В Швеции с упаковок кефира убрали изображения, связанные с РФ

7-04-2022, 09:34

Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла

7-04-2022, 08:44

Латвия заморозила в Риге «Дом Москвы»

6-04-2022, 12:49

СМИ Канады: У русских уже есть ракеты, которые система ПРО даже не заметит

2-04-2022, 10:49

SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

1-04-2022, 13:39

Рубль России восстанавливается, а санкции Запада оказались неэффективными

30-03-2022, 15:39

Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

30-03-2022, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы

Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы

Вчера, 13:39

0

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...

Подробнее
Spiegel: Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Шольца

Spiegel: Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Шольца

Сегодня, 06:59

0

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке. Об этом сообщает Spiegel....

Подробнее
В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия

В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия

19-04-2022, 13:34

0

Россия разрабатывает уникальные нетрадиционные виды оружия. Об этом стало известно в ходе недавней встречи...

Подробнее
В Севастополе простились с погибшим командиром корабля «Цезарь Куников» Чирвой

В Севастополе простились с погибшим командиром корабля «Цезарь Куников» Чирвой

19-04-2022, 09:34

0

В Севастополе простились с погибшим командиром большого десантного корабля (БДК) «Цезарь Куников» Александром Чирвой....

Подробнее
Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Сегодня, 13:10

0

Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного...

Подробнее
В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

19-04-2022, 15:34

0

В Великобритании не исключают того, что Россия может начать атаковать базы НАТО. Об этом заявил бывший советник...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Михеев: Поставляемые на Украину немецкие танки Leopard являются грудой железа

Политолог Михеев: Поставляемые на Украину немецкие танки Leopard являются грудой железа

19-04-2022, 18:24

0

Политолог Сергей Михеев высказал сомнение относительно того, что тяжелый танк «Леопард-1» производства Германии хоть...

Подробнее
Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге

Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге

Вчера, 17:46

0

Смольный продемонстрировал откровенно слабые меры поддержки IT-отрасли по сравнению с теми предложениями, которые были...

Подробнее
General Motors окончательно уходит из России

General Motors окончательно уходит из России

Вчера, 11:24

0

Автогигант General Motors окончательно уходит из России, сообщает газета «Коммерсантъ» . По ее данным, дилерам уже...

Подробнее
В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

Вчера, 15:19

0

В Белгородской области из-за спецоперации России в Украине откроются не все пляжи, которые ранее значились в планах...

Подробнее