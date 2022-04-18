Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом

Сегодня, 08:59

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Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом
Фото из открытых источников

Гибель флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера «Москва» обсуждается многими западными экспертами. Публикации об этом инциденте появились во многих западных СМИ, пишет Свободная пресса.

Стоит отметить, что по российской версии корабль погиб в результате случайного пожара. А вот в Киеве говорят о том, что крейсер «Москва» обстреляли двумя противокорабельными крылатыми ракетами R-360 Neptune, которые разрабатывались украинским ВПК.

Американские СМИ в целом поддерживают версию украинской стороны. Тем не менее, опубликовано и мнение отставного американского офицера. По его словам, если бы в корабль попали крылатые ракеты, то без жертв не обошлось. В Минобороны РФ заявляют, что весь экипаж удалось эвакуировать.

Российские военные эксперты отмечают, что «Москва», несмотря на недавний ремонт, все же нельзя назвать самым современным военным кораблем. А поскольку время больших кораблей уходит, то для Черноморского флота потеря «Москвы» не будет означать потерю боеспособности. На смену больших военных кораблей приходят многофункциональные фрегаты, и вскоре РФ будет менять структуру своих ВМФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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