ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Великобритания планирует развязать очередной конфликт с кровавым содержанием в Сербии. Этот неутешительный вывод сделал политолог Драган Станоевич, сообщает информационное онлайн-издание «Политическая Экспертиза».
Президент Сербии Александр Вучич в своём недавнем выступлении уже упрекнул государства Запада в лицемерии. Сербский лидер так сказал потому, что западные страны осудили покупку Белградом комплексов противовоздушной обороны FK-3 в Китайской Народной Республике. А в то же самое время британские власти продолжают поставлять комплексы Javelin и ракеты NLAW самопровозглашенной республике Косово.
Политический эксперт акцентировал внимание на том, что Великобритания поставляет вооружение «террористам Косово точно не ради выращивания цветов».
«Британия, похоже, желает еще одну Украину только в Сербии, и гегемонная политика Запада несет с собой смерть и разруху», — отметил Драган Станоевич.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...Подробнее
14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
По военнослужащим Украины, которые находятся в подвалах предприятия «Азовсталь» в городе Мариуполе, были нанесены...Подробнее
Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ. Видео с места удара записали украинские военные, передает...Подробнее
Военный обозреватель информационного онлайн-издания РИА «Новости» Петр Акопов предоставил своё интервью журналисту...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Комментировать