Великобритания планирует развязать очередной конфликт с кровавым содержанием в Сербии. Этот неутешительный вывод сделал политолог Драган Станоевич, сообщает информационное онлайн-издание «Политическая Экспертиза».

Президент Сербии Александр Вучич в своём недавнем выступлении уже упрекнул государства Запада в лицемерии. Сербский лидер так сказал потому, что западные страны осудили покупку Белградом комплексов противовоздушной обороны FK-3 в Китайской Народной Республике. А в то же самое время британские власти продолжают поставлять комплексы Javelin и ракеты NLAW самопровозглашенной республике Косово.

Политический эксперт акцентировал внимание на том, что Великобритания поставляет вооружение «террористам Косово точно не ради выращивания цветов».

«Британия, похоже, желает еще одну Украину только в Сербии, и гегемонная политика Запада несет с собой смерть и разруху», — отметил Драган Станоевич.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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