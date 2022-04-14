Эксперт объяснил, будет ли КНР открывать «второй фронт» из-за Тайваня

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Соединенные Штаты Америки пообещали сделать все возможное, чтобы материковый Китай не воссоединился с Тайванем. По мнению политического эксперта Евгения Линина, перед Пекином стоит сложная задача по восстановлению суверенитета с Тайванем.
Островное государство обладает высокотехнологичным производством. Тайвань выпускает 80% мирового объема процессоров и электроники. Поэтому Вашингтон заинтересован в том, чтобы Тайбэй был независимым.
Китайская сторона пристально наблюдает за действиями российской армии на территории Украины. Не стоит исключать, что опыт проведения СВО Пекин задействует в отношении Тайваня.
«Китай обладает полноценной ядерной триадой – ядерными ракетами наземного, воздушного и подводного базирования. Это вторая после России страна, которая может нанести серьезный ущерб США. Воевать со страной, имеющей ядерное оружие, Америка себе позволить не может», – отмечает аналитик в беседе с изданием МК.
Поэтому в случае проведения СВО в отношении Тайваня Соединенные Штаты смогут ввести аналогичные меры, которые сейчас применяются против России. Сейчас на стороне Вашингтона выступает и ЕС. Однако против Китая европейцы предпочтут нейтральную позицию.
«Любое участие Соединенных Штатов в конфликте – косвенное, опосредованное, прямое – ослабляет их с политической точки зрения. Страны, которые это будут видеть, начнут выходить из зоны их влияния. Это будет происходить не быстро, но США, так или иначе, утратят роль гегемона», – утверждает эксперт Линин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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