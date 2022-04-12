Попов: РФ не позволит США доставить вертолёты на Украину

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Российская Федерация никогда не допустит, чтобы вертолёты Ми-17, созданные ещё в Советском Союзе, которые Соединённые Штаты Америки планируют отправить Украине, применялись в боевых условиях против российских военнослужащих. Эту информацию рассказал журналистам Владимир Попов, пишет онлайн издание Ura.ru.
Как утверждает заслуженный лётчик Российской Федерации, государство не будет равнодушно наблюдать за тем, как украинские лётчики применяют против россиян советские вертолёты Ми-17. В тот самый момент, когда винтокрылые машины попадут на украинскую территорию, боевые комплексы ПВО Вооружённых сил российской армии возьмут на прицел непосредственно эти объекты. ВС РФ сделают все необходимое, чтобы уничтожить переданные Пентагоном образцы военной техники.
Попов отметил, что Россия надёжно закрыла воздушное пространство с южной стороны. Через Одессу эти вертолёты точно не будут доставлены. В случае доставки поездом, придётся разбирать их, а после привоза собирать обратно и проверять. Далеко не факт, что после такой сборки старые советские Ми-17 смогут выполнять поставленные им боевые задачи в воздухе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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