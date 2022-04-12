Парламентом Молдавии одобрен запрет георгиевской ленточки и символов V и Z

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Парламентом Молдавии в третьем, окончательном, чтении одобрен запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки. Об этом со ссылкой на заявление спикера парламента страны Игоря Гросу сообщает агентство РИА Новости.
По его словам, за данный законопроект проголосовали 53 парламентария. Принятым документом предусмотрена ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование георгиевской ленты. Также под запретом оказалась атрибутика с использованием латинских символов Z и V, которые в Молдавии и других странах мира ассоциируют с «актами агрессии».
Олеся Стамате, глава юридической комиссии парламента Молдовы, уточнила, что принятым законом не запрещается носить георгиевскую ленту только в том случае, если она - часть воинской награды. Всем остальным за нарушение запрета придется заплатить штраф либо выполнить в качестве наказания общественные работы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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