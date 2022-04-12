СМИ сообщают о конфискации яхт, принадлежащих Керимову и Усманову

Зарубежные и российские СМИ сообщают о том, что за границей были конфискованы яхты, владельцами которых являются олигархи или их родственники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию FBC, полицией Фиджи была конфискована яхта Amadea. Утверждается, что она принадлежит попавшему под западные санкции миллиардеру Сулейману Керимову.

Fiji Times за некоторое время до этого написала о том, что Amadea, не имея «разрешения от «соответствующих органов», зашла в порт Лаутока на Фиджи.

Властями Гамбурга была конфискована яхта Dilbar. По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на источник в уголовной полиции ФРГ, она якобы принадлежит сестре российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

«Власти Гамбурга конфисковали суперъяхту российского миллиардера Алишера Усманова «Дилбар» после того, как установили, что она законно принадлежит его сестре, которая также находится под западными санкциями», — говорится в публикации.

А тем временем на Украине, где РФ проводит спецоперацию, арестовали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры и 17 парковочных мест, оформленных на главу политсовета партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Политик был арестован позавчера усилиями сотрудников СБУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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