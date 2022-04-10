У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что расширение Альянса представляет собой прямую конфронтацию, непосредственно на рубежах с Финляндией появились ОТРК. Боевые системы передвигаются по направлению границы Финляндии. Об этом красноречиво говорит кадр, в котором промелькнул дорожный указатель. Такую информацию сегодня, в среду, 13 апреля 2022 года, представило информационное онлайн издание Avia.pro.

Кадры видео съёмки демонстрируют не менее 4 мобильных пусковых установок ОТРК неизвестного типа (по ряду предположений, речь может идти о комплексах, очень похожих на ОТРК «Искандер» или же «Искандер-М»). На данный момент пока что неизвестны обстоятельства переброски тактического ракетного вооружения. Колонна серьёзного вооружения проследовала по трассе Е-18, связывающей Российскую Федерацию с Финляндией. Также пока не было никаких официальных комментариев об этом.

Парламент Финляндии планирует обсудить подачу заявки на вступление страны в военный блок НАТО на протяжении текущей недели. Причём, сама заявка, по данным ряда источников, может быть подана до конца текущего месяца, что существенно повысит конфронтацию между РФ и военным блоком НАТО, так как фактически, от финской границы до Санкт-Петербурга всего лишь около 130 километров, а с учётом расположения Финляндии, у последней имеется возможность контролировать действия Балтийского и Северного флота ВМФ России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700