В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

В школьных учебных заведениях, расположенных на территории немецкой федеральной земли Баден — Вюртемберг, власти Федеративной Республики Германии начали массово распространять специальные брошюры, напечатанные в типографии, в которых немецким детям и школьникам популярно объясняют, что на самом деле происходит на территории Украины.

Детям в немецких школах целенаправленно объясняют «политику партии». Кроме того, всем школьникам преподаватели предлагают выполнить несколько заданий, по ходу которых необходимо высказать своё личное мнение. В данных брошюрах напечатано о том, что Вооружённые силы Российской Федерации вторглись на территорию Украины для того, чтобы поработить «мирный» украинский народ.

«Почему война в Украине касается всего мира?» — спрашивают детей и тут же дают ответ: «Война в Украине вызывает страх начала атомной войны».

«Спецоперация» российских войск в брошюре называется «война Путина в Украине». Брошюрка небольшая — всего 4 странички, но на них уместилась и «матчасть», и задания, которые нужно выполнить, высказав своё мнение, и даже карикатура на обложке, где русские солдаты изображены агрессивными глупцами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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