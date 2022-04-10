В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

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В школьных учебных заведениях, расположенных на территории немецкой федеральной земли Баден — Вюртемберг, власти Федеративной Республики Германии начали массово распространять специальные брошюры, напечатанные в типографии, в которых немецким детям и школьникам популярно объясняют, что на самом деле происходит на территории Украины.
Детям в немецких школах целенаправленно объясняют «политику партии». Кроме того, всем школьникам преподаватели предлагают выполнить несколько заданий, по ходу которых необходимо высказать своё личное мнение. В данных брошюрах напечатано о том, что Вооружённые силы Российской Федерации вторглись на территорию Украины для того, чтобы поработить «мирный» украинский народ.
«Почему война в Украине касается всего мира?» — спрашивают детей и тут же дают ответ: «Война в Украине вызывает страх начала атомной войны».
«Спецоперация» российских войск в брошюре называется «война Путина в Украине». Брошюрка небольшая — всего 4 странички, но на них уместилась и «матчасть», и задания, которые нужно выполнить, высказав своё мнение, и даже карикатура на обложке, где русские солдаты изображены агрессивными глупцами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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