Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

Сегодня, 12:09

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Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз
Фото из открытых источников

Программы национальной обороны Страны Восходящего Солнца содержат призывы к усилению безопасности из-за угроз, исходящих от иных государств, в первую очередь, это Россия и Китай. Об этом сообщает издание URA.RU.

Стало известно, что Комитет по расследованию безопасности Либерально-демократической партии Японии пересмотрит три важных документа, в том числе и программу национальной обороны. В ней записаны различные предложения по усилению безопасности державы. К примеру, там содержатся планы по созданию или покупке ракет большой дальности. Данная информация поступила от местной газеты Yomiuri. 

В настоящее время принцип «пассивной обороны» Токио подразумевает отказ от того, чтобы иметь в своем распоряжении наступательные виды вооружения.

«Программы национальной обороны содержат призыв к усилению выражений, связанных с обеими странами [Китаем и Россией], с «угрозами безопасности». Обладание «возможностью нападения на базу противника, которая уничтожает базы запуска ракет в целях самообороны, также будет включено в стратегию национальной безопасности», – сказано в материале издания.

Недавно японские власти снова стали называть Южные Курилы, официально входящие в состав Российской Федерации, неотъемлемой частью государства. Этому предшествовало прекращение нашей страной диалога со Страной Восходящего Солнца по заключению мирного соглашения. Этот вопрос обе державы пытались разрешить после II мировой войны. Япония назвала такое решение Российской Федерации недопустимым и публично выразила жесткий протест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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