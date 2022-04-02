В Швеции с упаковок кефира убрали изображения, связанные с РФ

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Шведская компания Arla отныне будет продавать свой кефир в упаковке с новым дизайном, элементы которого уже никоим образом не будут ассоциироваться с Россией. О замене тары со ссылкой на swedinfo.ru сообщил «Росбалт» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, - Ред.).
Как уточняет издание, ранее на упаковке шведского кефира изображалась Красная площадь. Также имелась надпись «ваша русская кефирная культура».
Вскоре после начала проведения РФ спецоперации на территории Украины в компании объявили, что продажи кефира приостанавливаются из-за такой упаковки. В заявлении говорилось, что продавать кисломолочный напиток в таре, которая может вызвать ассоциации с Россией, «в нынешних обстоятельствах неуместно».
На разработку новой упаковки ушло две недели. Кефир от Arla снова стал доступным на полках магазинов. Подчеркивается, что в новой упаковке присутствуют растительные элементы, а «русские детали» - отсутствуют.
Напомним, о начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля сего года. Запад на нее отреагировал жесткими санкциями. Рынок РФ поспешили покинуть многие зарубежные компании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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