Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла
Фото из открытых источников

Российские ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» контролируют центральную часть Средиземного моря.

На фоне возможного прямого вмешательства НАТО в российскую военную операцию на территории Украины стало известно о нахождении двух российских ракетных крейсеров фактически в самом тылу НАТО. Корабли появились в Средиземном море около двух месяцев назад и в настоящий момент выполняют здесь поставленные задачи. Однако в центральной части региона они были замечены только сейчас.

На данный момент известно о том, что российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» находится южнее греческого острова Крит, в то время как ракетный крейсер «Варяг» пребывает на границе Средиземного и Ионического моря. Как долго здесь находятся российские ракетные крейсеры, пока что остается неизвестным. Но специалисты обращают внимание на тот факт, что российские боевые корабли находятся фактически в тылу НАТО. Это может свидетельствовать о том, что российский флот пристально контролирует действия Североатлантического альянса на тот случай, если военный блок попытается вмешаться в российскую военную операцию на территории Украины.

Сколько всего российских военных кораблей в настоящий момент находится в водах Средиземного моря, неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Швеции с упаковок кефира убрали изображения, связанные с РФ

Сегодня, 09:34

Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла

Сегодня, 08:44

Латвия заморозила в Риге «Дом Москвы»

Вчера, 12:49

СМИ Канады: У русских уже есть ракеты, которые система ПРО даже не заметит

2-04-2022, 10:49

SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

1-04-2022, 13:39

Рубль России восстанавливается, а санкции Запада оказались неэффективными

30-03-2022, 15:39

Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

30-03-2022, 15:14

Sabah: Из-за напряженности в отношениях РФ и НАТО ведутся споры о ядерной войне

30-03-2022, 13:54

Бомбардировщики B-52 ВВС США кружат в 50 км от границ Украины

30-03-2022, 13:19

The Atlantic: Мир раскалывается на две сферы с центрами в США и Китае

30-03-2022, 13:09

Сможет газ США ликвидировать зависимость ЕС от энергоресурсов из России

30-03-2022, 12:59

Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от буквы Z в логотипе

27-03-2022, 13:14

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

26-03-2022, 13:44

Политолог Лосев: в США ожидают повторения Китаем «Русской весны» для возврата Тайваня

26-03-2022, 11:29

Fox News: сержант Мур заявил, что зеленые береты США 8 лет тренировали бойцов ВСУ

26-03-2022, 05:49

Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

25-03-2022, 16:29

Огуз: перевод расчетов за сырье РФ в рубли подорвет позиции доллара как мировой валюты

25-03-2022, 12:24

«Хуаньцю шибао»: нефтедолларовая система оказалась на грани обрыва

23-03-2022, 12:49

Haber7: Анкара не станет менять российскую ЗРС С-400 на истребители F-35 ВВС США

22-03-2022, 14:29

США и Израиль отказались поставлять в Украину систему ПРО «Железный купол»

21-03-2022, 22:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

5-04-2022, 14:54

0

Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...

Подробнее
Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором

Вчера, 14:04

0

Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...

Подробнее
Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

Вчера, 17:54

0

ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...

Подробнее
«На полную катушку»: Политолог Перенджиев раскрыл смысл поставок оружия НАТО на Украину

«На полную катушку»: Политолог Перенджиев раскрыл смысл поставок оружия НАТО на Украину

4-04-2022, 15:39

0

Военно-политический аналитик Александр Перенджиев дал свой собственный комментарий тем действиям, которые осуществляют...

Подробнее
Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

Петербуржец выразил восторг от посещения кафе пальбой в воздух, но полицейские его радость почему-то не разделили

4-04-2022, 14:24

0

Накануне около двух ночи в Кронштадте возле заведения «Старая крепость», расположенного на улице Восстания, тишину...

Подробнее
От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

От них требуется помощь армии и государству: Баранец об участии казаков в операции на Украине

Вчера, 18:03

0

Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пенсионеры России помогут бороться с влиянием санкций против России

Пенсионеры России помогут бороться с влиянием санкций против России

4-04-2022, 13:34

0

Люди старшего поколения обладают уникальными трудовыми навыками и инженерно-конструкторским потенциалом для возрождения...

Подробнее
Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

Депутат Бурляев полагает, что РФ может ответить на уход Голливуда из проката советским кино

4-04-2022, 12:24

0

Депутат Госдумы РФ и актер Николай Бурляев полагает, что у страны есть чем ответить на решение Голливуда уйти из...

Подробнее
Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

Новосибирский бизнесмен намерен закрыть IT-компанию и уехать из РФ

4-04-2022, 12:19

0

Предприниматель Андрей Терёхин - общественник из Новосибирска, создатель и руководитель IT-компании VR CORP, объявил о...

Подробнее
Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

Asia Times: почему президент Байден не может добиться расположения Ближнего Востока

5-04-2022, 11:49

0

О проблемах в отношениях США и стран Ближнего Востока рассказали эксперты Asia Times. Авторы публикации отмечают, что...

Подробнее