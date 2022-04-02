Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла

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Российские ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» контролируют центральную часть Средиземного моря.
На фоне возможного прямого вмешательства НАТО в российскую военную операцию на территории Украины стало известно о нахождении двух российских ракетных крейсеров фактически в самом тылу НАТО. Корабли появились в Средиземном море около двух месяцев назад и в настоящий момент выполняют здесь поставленные задачи. Однако в центральной части региона они были замечены только сейчас.
На данный момент известно о том, что российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» находится южнее греческого острова Крит, в то время как ракетный крейсер «Варяг» пребывает на границе Средиземного и Ионического моря. Как долго здесь находятся российские ракетные крейсеры, пока что остается неизвестным. Но специалисты обращают внимание на тот факт, что российские боевые корабли находятся фактически в тылу НАТО. Это может свидетельствовать о том, что российский флот пристально контролирует действия Североатлантического альянса на тот случай, если военный блок попытается вмешаться в российскую военную операцию на территории Украины.
Сколько всего российских военных кораблей в настоящий момент находится в водах Средиземного моря, неизвестно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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