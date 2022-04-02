Два российских ракетных крейсера ВМФ РФ подошли к границам сил НАТО с тыла

Российские ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» контролируют центральную часть Средиземного моря.

На фоне возможного прямого вмешательства НАТО в российскую военную операцию на территории Украины стало известно о нахождении двух российских ракетных крейсеров фактически в самом тылу НАТО. Корабли появились в Средиземном море около двух месяцев назад и в настоящий момент выполняют здесь поставленные задачи. Однако в центральной части региона они были замечены только сейчас.

На данный момент известно о том, что российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» находится южнее греческого острова Крит, в то время как ракетный крейсер «Варяг» пребывает на границе Средиземного и Ионического моря. Как долго здесь находятся российские ракетные крейсеры, пока что остается неизвестным. Но специалисты обращают внимание на тот факт, что российские боевые корабли находятся фактически в тылу НАТО. Это может свидетельствовать о том, что российский флот пристально контролирует действия Североатлантического альянса на тот случай, если военный блок попытается вмешаться в российскую военную операцию на территории Украины.

Сколько всего российских военных кораблей в настоящий момент находится в водах Средиземного моря, неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700