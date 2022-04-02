Латвия заморозила в Риге «Дом Москвы»

Сегодня, 12:49

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Латвия заморозила в Риге «Дом Москвы»
Фото из открытых источников

Министерство юстиции Латвии устами главы ведомства Яниса Борданса объявило о своем решении о замораживании активов «Дома Москвы» в Риге. Об этом информирует «Интерфакс-Недвижимость».

«Дом Москвы» располагается в Риге в доме №7 на улице Марияс. В разнообразных путеводителях и гидах он позиционировался как культурный и деловой центр, который создавался и финансируется мэрией столицы РФ Москвы. У истоков данного проекта в 2001 году стояли тогдашние московский городничий Юрий Лужков и посол России в Латвии Александр Удальцов. В мае 2004 года «Дом Москвы» был торжественно открыт.

Эдуард Цеховал, нынешний его глава, назвал причину заморозки активов. По его словам, все дело в том, что финансирование осуществлялось через российский «Альфа-банк», который попал под санкции ЕС из-за проведения спецоперации на территории Украины.

«Интерфакс-Недвижимость» отмечает, что стоимость связанной с РФ недвижимости, замороженной в Латвии вследствие введенных ограничений, уже превышает 100 миллионов евро и, по всей видимости, будет только увеличиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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