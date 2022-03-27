Санкции Запада против России блокируют в Болгарии рынок недвижимости у моря

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Рынок недвижимости на побережье Черного моря ждет новое испытание, говорится в издании «Сега». Санкции сделали продажу жилья россиянам практически невозможной. Кроме того, они не могут продать свою собственность, а также провести оплату ее обслуживания.
В последние два-три года на Черноморском побережье проходили в основном сделки на вторичном рынке. Россияне, купившие квартиры у моря, стали продавать их после девальвации рубля и невозможности выплачивать кредиты в евро. Покупателями были в основном болгары, желающие вложить свои сбережения в недвижимость.
После начала военной операции на территории Украины и последовавших санкций против России сделки с недвижимостью заблокированы. Слишком сложно отправлять необходимые документы российским собственникам, нашедшим покупателя на свою недвижимость, и это затрудняет подготовку сделок.
Самая большая проблема – это исключение российских банков из платежной системы SWIFT. Из-за этого покупатели не могут осуществлять перевод в российский банк. В редких случаях у граждан России есть счет в болгарском банке. Но после введения санкций оказалось, что они не могут распоряжаться своими средствами, даже получать входящие переводы – то есть не могут получить деньги от продажи своего имущества. В то же время оплата наличными сумм свыше 10 тысяч левов (примерно 5 тысяч евро) означает нарушение закона. Единственным вариантом пока остается оплата лицу, уполномоченному продавцом. В результате санкций часть сделок не осуществляется, и граждане России не могут продать свою недвижимость, хоть и предлагают ее по приемлемым ценам. Российские собственники, которые не собираются продавать свои квартиры в болгарских курортных комплексах, испытывают трудности с проведением ежегодной оплаты обслуживания из-за блокировки банковских переводов. Это ухудшит состояние комплексов, а также приведет к сокращению обслуживающего персонала.
«Слишком сложно отправлять необходимые документы российским собственникам, нашедшим покупателя на свою недвижимость, что затрудняет подготовку сделок», – отмечает автор.
Трудно предсказать, как будет развиваться рынок курортной недвижимости в будущем. В то же время, заявляют брокеры, есть большой интерес к жилью на Солнечном Берегу, в Равде, Созополе, Золотых Песках, Бяле и Обзоре. Из-за повышенного интереса в прошлом году цены на курортную недвижимость на побережье Черного моря значительно выросли.
Среди покупателей не только болгары: все чаще встречаются граждане Чехии, Словакии и Польши. В прошлом году около 30% сделок на черноморском побережье было заключено с покупателями именно из этих трех стран.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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