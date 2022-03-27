Рубль России восстанавливается, а санкции Запада оказались неэффективными

Позиции рубля восстановились до показателей середины февраля. Западные санкции продемонстрировали свою неэффективность по отношению к экономике России.

Антироссийские санкции не дали ожидаемого результата, несмотря на усилия Запада. Более того, позиции рубля начали укрепляться. Об этом говорится на сайте издания «ИноСМИ» со ссылкой на британский журнал The Spectator.

По словам журналистов британского издания, сначала казалось, что антироссийские санкции эффективны. Однако сейчас стало понятно, что обрушить экономику России не получится. Единственным результатом, который дали западные санкции против РФ, стала невозможность россиян купить биг мак и некоторые предметы роскоши западного производства. Несмотря на резкое падение российской национальной валюты после начала военной операции в Украине, за последнюю неделю позиции рубля серьезно укрепились.

Западные СМИ признают, что власти Евросоюза и США переоценили собственную экономическую мощь. Ведь российская экономика построена на энергоносителях, что является более надежным бизнесом, чем продажа бигмаков и предметов роскоши. В Европе понимают, что не смогут отказаться от российских углеводородов в ближайшее время.

Помимо этого, нефть у России покупают Китай и Индия, которые активно пользуются скидками в 30 долларов за баррель. Данные страны смогут купить у России любое количество нефти, от которого откажется Запад. Поэтому становится ясно, что антироссийские экономические санкции оказались малоэффективными. Без бургеров россияне вполне смогут прожить, а Европа без российского газа – вряд ли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700