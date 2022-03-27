Рубль России восстанавливается, а санкции Запада оказались неэффективными

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...Подробнее
Позиции рубля восстановились до показателей середины февраля. Западные санкции продемонстрировали свою неэффективность по отношению к экономике России.
Антироссийские санкции не дали ожидаемого результата, несмотря на усилия Запада. Более того, позиции рубля начали укрепляться. Об этом говорится на сайте издания «ИноСМИ» со ссылкой на британский журнал The Spectator.
По словам журналистов британского издания, сначала казалось, что антироссийские санкции эффективны. Однако сейчас стало понятно, что обрушить экономику России не получится. Единственным результатом, который дали западные санкции против РФ, стала невозможность россиян купить биг мак и некоторые предметы роскоши западного производства. Несмотря на резкое падение российской национальной валюты после начала военной операции в Украине, за последнюю неделю позиции рубля серьезно укрепились.
Западные СМИ признают, что власти Евросоюза и США переоценили собственную экономическую мощь. Ведь российская экономика построена на энергоносителях, что является более надежным бизнесом, чем продажа бигмаков и предметов роскоши. В Европе понимают, что не смогут отказаться от российских углеводородов в ближайшее время.
Помимо этого, нефть у России покупают Китай и Индия, которые активно пользуются скидками в 30 долларов за баррель. Данные страны смогут купить у России любое количество нефти, от которого откажется Запад. Поэтому становится ясно, что антироссийские экономические санкции оказались малоэффективными. Без бургеров россияне вполне смогут прожить, а Европа без российского газа – вряд ли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...Подробнее
О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики. Танковый экипаж под командованием Антона...Подробнее
На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...Подробнее
Мир раскалывается на две половины, одна из которых с центром в Вашингтоне, а другая – в Пекине, пишется в статье...Подробнее
В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...Подробнее
Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...Подробнее
Американский институт изучения военных конфликтов дал оценку происходящему на Украине. Как отмечают эксперты, Киев...Подробнее
У начальника отдела администрации Курортного района Северной столицы неизвестные угонщики увели белый BMW стоимостью...Подробнее
Жителям Челябинской области начали приходить повестки из военкомата, что стало неожиданностью для многих. Поползли...Подробнее
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода, считает, что все худшее для рубля осталось в прошлом -...Подробнее
Комментировать