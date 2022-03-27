Сможет газ США ликвидировать зависимость ЕС от энергоресурсов из России

Европа хочет отказаться от российского газа и стремится к американскому СПГ, но на ее пути встают финансовые преграды и инфраструктурные препятствия.

Соединенные Штаты и ЕС на прошлой неделе заключили судьбоносную сделку, которая должна отлучить Европу от российского природного газа.

По словам Джо Байдена, «уникальный» пакт лишит Путина возможности «принуждать энергопотребителей континента и манипулировать ими».

Новый план состоит из трех этапов. Во-первых, США помогут ЕС обеспечить краткосрочные поставки сжиженного природного газа, чтобы начать процесс отказа от российского сырья. Во-вторых, Европа будет работать «увеличением» доли американского рынка к 2030 году. В-третьих, США помогут Европе ускорить переход к чистой энергетике, в конечном итоге сократив тем самым спрос на газ.

В этом году Штаты намерены увеличить поставки СПГ в Европу на 15 млрд кубических метров. Для этого они обещают «работать совместно с международными партнерами».

Частично экспорт в Европу можно будет нарастить за счет открытого экспортного терминала в Луизиане. Эти объемы уже ожидались на рынке, и заводы в других районах вдоль береговой линии работают на максимальной мощности.

На данный момент любые дополнительные поставки СПГ в Европу придется осуществлять по более высоким ценам, перенаправляя суда, изначально предназначавшиеся для других покупателей.

«Любые дополнительные грузы СПГ, отправляемые из США в Европу, скорее всего, придется просто забрать у кого-то еще – и, следовательно, давление на цены не снизится», – подчеркнули в Bank of America.

Если Европейские страны успешно заменят примерно 15 млрд кубометров газа, которые сейчас импортируются из России в виде СПГ, что намного меньше объемов, поставляемых по газопроводам, тогда Россия направит эти грузы в другие регионы.

«Впереди большие перестановки», – говорит отраслевой эксперт, имея ввиду такую возможность.

Больше всех от российского газа зависит Германия и Восточная Европа. Но основная часть имеющейся инфраструктуры регазификации СПГ находится в южной Европе.

Германия предложила построить новые терминалы для приема СПГ или арендовать суда регазификации, которые могут плавать в открытом море. В любом случае, соскочить газопроводной зависимости и подсесть на СПГ – это длительный и дорогостоящий процесс.

Инвесторы в новые импортные терминалы – будь то налогоплательщики или рынки капитала – нуждаются в гарантиях того, что переход к более чистой энергии не сделает эти ископаемые топливные активы бесполезными хотя бы в ближайшие десять лет.

Байден и Урсула фон дер Лейен, президент Европейской комиссии, также обсудили долгосрочный план по наращиванию поставок СПГ из США до 59 млрд кубометров в год к 2030 году.

По данным инвестиционного банка Cowen, правительство США одобрило дюжину экспортных проектов общей мощностью 206 млрд кубометров в год – примерно в два раза больше, чем сегодня.

На строительство заводов по производству СПГ нужны годы и миллиарды долларов.

Разработчики и их финансовые спонсоры, как правило, хотят заключить контракты с покупателями – некоторые продолжительностью 20 лет или более – прежде чем они начнут вливать деньги в проекты.

В своем заявлении Европейская комиссия заявила, что будет «работать «в направлении обеспечения» спроса на 50 млрд кубометров американского газа – очевидная уступка индустрии СПГ в связи с опасениями по поводу будущего спроса.

В то же время официальные лица США ясно дали понять, что более долгосрочной целью является прекращение использования ископаемых видов топлива, включая СПГ.

«Истинный путь к энергетической безопасности идет через чистую энергию», – сказал старший административный сотрудник.

«Для начала нужно избавить Европу от российского газа. Потом избавим ее от газа совсем».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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