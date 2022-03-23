Огуз: перевод расчетов за сырье РФ в рубли подорвет позиции доллара как мировой валюты

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Президент Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в некоторые страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
По словам турецкого аналитика Шерефа Огуза, американский доллар лишается статуса мировой резервной валюты. Переходу к альтернативным денежным системам способствуют антироссийские санкции Запада.
Эксперт полагает, что за счет перехода на местную валюту в торговых российско-турецких отношениях станет возможным рост объема товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов.
«Москва может принять практику экспорта сырья, энергии за счет собственных денег. Это признак того, что трон доллара как резервной валюты рушится», – утверждает аналитик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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