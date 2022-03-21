«Хуаньцю шибао»: нефтедолларовая система оказалась на грани обрыва

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Саудовская Аравия рассматривает возможность использования китайской валюты для расчетов по нефтяным сделкам. Индия скупила российскую нефть, предназначавшуюся для Европы, пишет «Хуаньцю шибао». По мнению автора статьи, это прямая угроза гегемонии доллара на мировом нефтяном рынке.
Согласно недавним сообщениям иностранных СМИ, Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня для расчетов по нефтяным сделкам с Китаем и включения фьючерсных контрактов, деноминированных в юанях, в систему ценообразования Saudi Aramco. В то же время Индия, третий по величине импортер нефти в мире, воспользовалась резким падением цен на нефть марки Urals, чтобы скупить российскую нефть, которая изначально предназначалась для европейского рынка.
Индийский Центральный банк совместно с российским Центробанком изучает возможность создания торгового платежного механизма «рупия-рубль». Западное общественное мнение в целом считает, что это может привести к ослаблению гегемонии доллара на мировом рынке нефти.
Вашингтон же в среднесрочной перспективе может столкнуться с ситуацией, при которой нефть потеряет свои господствующие позиции в контексте «углеродной нейтральности». Это может привести к изменению или частичной замене нефтедолларовой системе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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