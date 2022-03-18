США и Израиль отказались поставлять в Украину систему ПРО «Железный купол»

Представитель Госдепа категорично высказалась об отказе военным силам Украины в поставках «Железного купола».

Хорошо зарекомендовавшая себя при палестино-израильском конфликте система противоракетной обороны не попадет в Украину.

В Вашингтоне свой отказ мотивируют тем, что у ВСУ нет соответствующих специалистов.

Очевидно, что отправлять американских военных специалистов и подвергать их опасности президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский попытался запросить эту противоракетную систему напрямую у Израиля. Иерусалим также ответил отказом помочь Киеву своей разработкой напрямую.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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