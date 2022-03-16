Галлоуэй заявил, что США намерены воевать с РФ до последней капли крови

Действия стран НАТО против России последнее время являются настоящим безумием и очень напоминают суицид, заявил экс-депутат британского парламента Джордж Галлоуэй. В издании Global Times он сообщил, что с негативными последствиями нынешней политики Североатлантического альянса придется справляться гражданам Европы и Соединенных Штатов.

Америка, по словам Галлоуэя, демонстрирует, что собирается бороться с Россией до последней капли крови. Причем не своей, а украинской. Также бывший парламентарий не исключает, что воевать они намерены до последней капли европейской крови.

Помимо этого, Галлоуэй уверен, что приближающийся энергетический кризис, который разразится на всем европейском континенте, совершенно не смущает Соединенные Штаты. Они будут игнорировать его до последнего, продолжая свою войну против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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