Японскую прессу обеспокоила активность ВМФ РФ на Дальнем Востоке

Сегодня, 19:04

0

Image 16+
Японскую прессу обеспокоила активность ВМФ РФ на Дальнем Востоке
Фото из открытых источников

Средства массовой информации в Японии за последний период пишут о появлении вблизи от территориальных вод Страны восходящего солнца российских военных кораблей. Издание Asahi Shimbun предполагает, что такое поведение российского флота свидетельствует об усилении боевых действий в Украине. Логика, конечно, железная, но дело не в этом.

Японские аналитики утверждают, что всплеск активности Тихоокеанского флота ВМФ России совпал по времени с усилением военного присутствия в регионе Военно-морских сил Китая. Это может отражать степень координации действий двух государств. В Министерстве обороны Японии заявили о появлении четырех российских военных кораблей в проливе Цугару, отделяющем острова Хонсю и Хоккайдо. Это случилось 16 марта, а двигались корабли в западном направлении – из Тихого океана в Японское море. 

В 70 км к востоку от мыса Ширия в префектуре Аомори 15 марта заметили два российских танкера, а два других танкера были замечены в 220 км к северо-востоку от этого же мыса днем позже, 16 марта. 

Так причем здесь российские военные корабли? Дело в том, что в Японии всерьез считают, что ВМФ может использовать танкеры как носители ракет.

Также российский корабль, «способный нести на борту ракеты», видели у мыса Ширия 14 марта. 

Появление российских кораблей вблизи берегов Японии происходит спустя непродолжительное время после завершения российско-китайских военных учений, которые проводились в Охотском море. 

Японские власти сообщают, что в учениях участвовали 24 российских корабля. Именно их потом видели в проливе Цугару. В проливе Соя японским военным удалось засечь эсминец и три подводные лодки ВМФ России. 10 и 11 марта было установлено, что 10 из 24 кораблей ВМФ России двигались через пролив Цугару в западном направлении.

В японском военном ведомстве утверждают, что появление такого большого количества российских военных кораблей в данном регионе за короткий период очень необычно. Несмотря на то, что ни один из российских кораблей не нарушал границ территориальных вод Японии, в Токио очень обеспокоены самим фактом растущей активности ВМФ России на Дальнем Востоке. 

Не секрет, что Япония крайне опасается военного союза России и Китая. Поэтому любые военно-морские и военно-воздушные маневры вооруженных сил двух государств воспринимаются Токио с большой опаской. Как видно, опасения теперь связаны даже с российскими танкерами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Японскую прессу обеспокоила активность ВМФ РФ на Дальнем Востоке

Сегодня, 19:04

Daily Express: Британский авианосец приблизился к границам России

16-03-2022, 20:04

The American Spectator: США пора уже признать, что однополярный мир закончился

14-03-2022, 00:24

Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19

11-03-2022, 22:39

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: власти КНР запустили в Азии процесс отказа от доллара США

11-03-2022, 13:49

Китай экстренно готовится к «адским» санкциям США

11-03-2022, 13:24

Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации

10-03-2022, 14:04

Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

10-03-2022, 12:04

В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

10-03-2022, 10:19

Анкара переправила более 2000 сирийских боевиков из Нагорного Карабаха в Украину

10-03-2022, 00:14

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

9-03-2022, 22:53

США пугает санкциями союзников по НАТО за поддержку Путина

9-03-2022, 16:29

Два боевых корабля ВМС Германии опасно подошли к российским территориальным водам

9-03-2022, 12:59

В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром

8-03-2022, 00:14

«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

7-03-2022, 12:34

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

5-03-2022, 17:59

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань

5-03-2022, 14:59

Страны НАТО предупредили о «самом страшном кошмаре» Путина

26-02-2022, 14:24

«Присоединим к РФ»: политолог Перенджиев предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО

25-02-2022, 08:54

Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

24-02-2022, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России

Вчера, 17:24

0

Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...

Подробнее
Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

Сегодня, 11:59

0

Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...

Подробнее
ЦБ России предупредил граждан страны о важном нововведении с 1 мая 2022 года

ЦБ России предупредил граждан страны о важном нововведении с 1 мая 2022 года

Вчера, 16:54

0

О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России. Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022...

Подробнее
Гражданам России с вкладами и кредитами сообщили, к чему готовиться с 18 марта 2022 года

Гражданам России с вкладами и кредитами сообщили, к чему готовиться с 18 марта 2022 года

Вчера, 17:29

0

Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров...

Подробнее
Эксперты: России удалось избежать дефолта благодаря жадности западных инвесторов

Эксперты: России удалось избежать дефолта благодаря жадности западных инвесторов

Вчера, 18:29

0

16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...

Подробнее
Bloomberg описал три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам

Bloomberg описал три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам

16-03-2022, 12:19

0

Эксперты Bloomberg рассказали о возможных сценариях дефолта России по внешним долгам. 16 марта Минфин РФ должен...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

СМИ: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

СМИ: Ветерана ФСБ избили в Севастополе за букву Z на машине

16-03-2022, 12:14

0

В Севастополе задержан мужчина, избивший пенсионера. Об этом сегодня, 16 марта, рассказала официальный представитель...

Подробнее
ВЗГЛЯД сообщил, что США принуждают Китай предать РФ

ВЗГЛЯД сообщил, что США принуждают Китай предать РФ

16-03-2022, 19:34

0

Сегодня, в среду, 16 марта 2022 года, журналисты информационного онлайн-издания «Взгляд» сообщили о том, что состоялись...

Подробнее
Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса

Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса

16-03-2022, 12:29

0

Суд Кенгисеппского района Ленинградской области решил быть снисходителен к марокканцу, пойманному при попытке незаконно...

Подробнее
Daily Express: Британский авианосец приблизился к границам России

Daily Express: Британский авианосец приблизился к границам России

16-03-2022, 20:04

0

Группировка кораблей НАТО проводит военные учения «Холодный ответ» в Арктике. Там уже находятся 25 судов, к которым...

Подробнее