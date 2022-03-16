Японскую прессу обеспокоила активность ВМФ РФ на Дальнем Востоке

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
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Средства массовой информации в Японии за последний период пишут о появлении вблизи от территориальных вод Страны восходящего солнца российских военных кораблей. Издание Asahi Shimbun предполагает, что такое поведение российского флота свидетельствует об усилении боевых действий в Украине. Логика, конечно, железная, но дело не в этом.
Японские аналитики утверждают, что всплеск активности Тихоокеанского флота ВМФ России совпал по времени с усилением военного присутствия в регионе Военно-морских сил Китая. Это может отражать степень координации действий двух государств. В Министерстве обороны Японии заявили о появлении четырех российских военных кораблей в проливе Цугару, отделяющем острова Хонсю и Хоккайдо. Это случилось 16 марта, а двигались корабли в западном направлении – из Тихого океана в Японское море.
В 70 км к востоку от мыса Ширия в префектуре Аомори 15 марта заметили два российских танкера, а два других танкера были замечены в 220 км к северо-востоку от этого же мыса днем позже, 16 марта.
Так причем здесь российские военные корабли? Дело в том, что в Японии всерьез считают, что ВМФ может использовать танкеры как носители ракет.
Также российский корабль, «способный нести на борту ракеты», видели у мыса Ширия 14 марта.
Появление российских кораблей вблизи берегов Японии происходит спустя непродолжительное время после завершения российско-китайских военных учений, которые проводились в Охотском море.
Японские власти сообщают, что в учениях участвовали 24 российских корабля. Именно их потом видели в проливе Цугару. В проливе Соя японским военным удалось засечь эсминец и три подводные лодки ВМФ России. 10 и 11 марта было установлено, что 10 из 24 кораблей ВМФ России двигались через пролив Цугару в западном направлении.
В японском военном ведомстве утверждают, что появление такого большого количества российских военных кораблей в данном регионе за короткий период очень необычно. Несмотря на то, что ни один из российских кораблей не нарушал границ территориальных вод Японии, в Токио очень обеспокоены самим фактом растущей активности ВМФ России на Дальнем Востоке.
Не секрет, что Япония крайне опасается военного союза России и Китая. Поэтому любые военно-морские и военно-воздушные маневры вооруженных сил двух государств воспринимаются Токио с большой опаской. Как видно, опасения теперь связаны даже с российскими танкерами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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