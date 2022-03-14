Daily Express: Британский авианосец приблизился к границам России

Группировка кораблей НАТО проводит военные учения «Холодный ответ» в Арктике. Там уже находятся 25 судов, к которым присоединится крупнейший корабль ВМС Великобритании «Принц Уэльский», пишет Daily Express. Британский авианосец «Принц Уэльский» — первое надводное судно, оснащенное атомными часами. Корабль является наиболее мощным во всем Королевском флоте Великобритании.

В военных маневрах задействуют силы стран НАТО. Эксперты отмечают, что эти учения являются «четким сигналом» ВС РФ, которые проводят спецоперацию в Украине. Отметим, что учения проходят у северного побережья Норвегии, всего лишь в нескольких сотнях километров от границ с Россией.

Такие учения проводятся каждые два года. В нынешнем году проходить обязательную программу в них будет свыше 30 тысяч человек из 27 стран военного блока, а также в маневрах участвует большое количество единиц боевой техники. От Великобритании на место маневров прибудут более 900 морпехов, пишет 3dnews.ru .

Как пишет Daily Express, в ходе учений будут отрабатываться два направления «Холодного ответа». Первое — оборона Норвегии и северного фланга НАТО. Второе — отработка навыков ведения боевых действий в условиях низких температур.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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