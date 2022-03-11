The American Spectator: США пора уже признать, что однополярный мир закончился

Сегодня, 00:24

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The American Spectator: США пора уже признать, что однополярный мир закончился
Фото из открытых источников

Эффективная государственная политика требует принятия мира таким, какой он есть, а не представлять, каким он мог бы быть. Это означает признание конца однополярной эпохи. США пора начать проводить трезвую внешнюю политику.

Однополярный мир образовался после падения Берлинской стены и распада Советского Союза. Несколько поколений американцев выросли во время этой эпохи, когда США доминировали в различных международных организациях, вмешиваясь в дела других стран. 

«Но с подъемом Китая эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу», – пишет The American Spectator. 

Этот факт шокирует многих американцев, которые предпочли бы жить в состоянии ностальгии или отрицания.

Как отмечает автор, первые признаки крушения однополярного порядка появились «на руинах беспомощных войн за смену режимов, именуемых «войной с террором». Неудачи в Афганистане, Ираке, Ливии очевидны. 

«Явные неудачи войн за смену режима стоили Америке крови и огромных сумм денег, но, возможно, еще более важным был скрытый в них исторический символизм: Америка не всемогуща, она не способна создать мир по своему собственному образу», – пишет The American Spectator. 

И этот вывод только подкрепляется внутренними проблемами США: высокой инфляцией, высокой внебрачной рождаемостью, проблемами на южной границе, столкновениями на почве расизма.

Автор статьи считает, что несмотря на нынешний кризис в Восточной Европе, Китай остается «величайшей геополитической и геостратегической угрозой американским национальным интересам и американскому образу жизни»

«Учитывая нынешние бюджетные реалии, уставшее от войн население и другие многочисленные внутренние трудности, Америка сейчас совершенно не готова к тому, чтобы «перенапрягаться» на мировой арене и обманывать себя, думая, что она может в одиночку справиться со всеми мировыми проблемами. Та эпоха уже закончилась», – подчеркивает The American Spectator. «Мы должны в разумных пределах смириться с неизбежностью постоянного подъема Китая и вероятным возвращением новой глобальной шахматной доски, напоминающей «холодную войну», – добавляет автор.

В связи с этим он предлагает властям Америки после окончания украинского кризиса наладить взаимодействие с Россией или, по крайней мере, прекратить ее необоснованное отчуждение. Как и многие другие американские аналитики, он полагает, что это поможет США в противостоянии с Китаем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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