Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19

Вчера, 22:39

0

Image 16+
Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19
Фото из открытых источников

Коронавирус стремительно теряет актуальность. Представители АТОР перечислили десять стран мира, которые отменили коронавирусные ограничения. Об этом узнал новостной портал Solenka.info.

Например, с 25 февраля абсолютно все ковидные ограничения с путешественников сняла Исландия. С 7 марта для въезда в Венгрию и Ирландию больше не нужны прививочные сертификаты и справки о тестах. В Черногории больше не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации.

В Болгарии с 10 марта отменено использование «зеленого» сертификата для посещения общественных мест. Австрия отменяет требование об обязательной вакцинации. В Германии с 19 марта анонсирована отмена большинства антиковидных мер.

В Новой Зеландии закрывают карантинные центры и отели-обсерваторы. Таиланд планирует объявить коронавирус эндемическим заболеванием к июлю 2022 года, то есть о лишении коронавируса статуса опасного заболевания. 

Схожую позицию заняли и во Вьетнаме. «Дорожная карта» перехода от эпидемической ситуации к эндемии будет подготовлена местным Минздравом в ближайшие две недели. Ведомство предложило отменить вакцинные паспорта для въезда в страну, ограничившись результатом ПЦР-теста и заполненной декларацией здоровья. Таким образом, Вьетнам откроется и для непривитых туристов.

Кроме этого, на Мальдивах вакцинированным людям также больше не нужно предъявлять ПЦР-тест. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19

Вчера, 22:39

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: власти КНР запустили в Азии процесс отказа от доллара США

Вчера, 13:49

Китай экстренно готовится к «адским» санкциям США

Вчера, 13:24

Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации

10-03-2022, 14:04

Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

10-03-2022, 12:04

В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

10-03-2022, 10:19

Анкара переправила более 2000 сирийских боевиков из Нагорного Карабаха в Украину

10-03-2022, 00:14

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

9-03-2022, 22:53

США пугает санкциями союзников по НАТО за поддержку Путина

9-03-2022, 16:29

Два боевых корабля ВМС Германии опасно подошли к российским территориальным водам

9-03-2022, 12:59

В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром

8-03-2022, 00:14

«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

7-03-2022, 12:34

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

5-03-2022, 17:59

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань

5-03-2022, 14:59

Страны НАТО предупредили о «самом страшном кошмаре» Путина

26-02-2022, 14:24

«Присоединим к РФ»: политолог Перенджиев предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО

25-02-2022, 08:54

Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

24-02-2022, 21:44

Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

24-02-2022, 11:34

Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке

24-02-2022, 00:34

Шольц заявил о невозможности блокировки «Северного потока-2»

22-02-2022, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

10-03-2022, 11:34

0

В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные...

Подробнее
Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

9-03-2022, 14:39

0

Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...

Подробнее
Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

10-03-2022, 15:29

0

Джен Псаки дала высокую оценку решению Байдена совершить продажу Аляски обратно России – это убережет США от...

Подробнее
Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

9-03-2022, 22:53

0

События на Украине и общая политическая обстановка за рубежом по отношению к россиянам складывается весьма не...

Подробнее
Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

9-03-2022, 15:44

0

Появились свидетельства о том, что польское правительство в Варшаве рассматривает такой вариант будущих событий, при...

Подробнее
Восьмого марта житель Петергофа отправил любящую бабушку в больницу

Восьмого марта житель Петергофа отправил любящую бабушку в больницу

9-03-2022, 15:24

0

Накануне, ближе к полуночи, сотрудники полиции выехали по звонку соседа к местному жителю, решившему завершить...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

10-03-2022, 12:04

0

О том, как за последние дни изменилось отношение к россиянам в Испании, рассказала екатеринбурженка, которая сейчас там...

Подробнее
Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

9-03-2022, 16:07

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочитает быть пассивным в вопросах поддержки бойцов, которые участвуют...

Подробнее
В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

10-03-2022, 10:19

0

Нарастающую русофобию на Западе прокомментировала консервативный подкастер и видная сторонница 45-го президента США...

Подробнее
Эксперт Тузов рассказал о динамике рубля к различным валютам

Эксперт Тузов рассказал о динамике рубля к различным валютам

9-03-2022, 00:14

0

Соотношение рубля к доллару является ключевым для определения соотношения рубля к другим валютам, поскольку доллар...

Подробнее