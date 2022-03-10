Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19

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Коронавирус стремительно теряет актуальность. Представители АТОР перечислили десять стран мира, которые отменили коронавирусные ограничения. Об этом узнал новостной портал Solenka.info.
Например, с 25 февраля абсолютно все ковидные ограничения с путешественников сняла Исландия. С 7 марта для въезда в Венгрию и Ирландию больше не нужны прививочные сертификаты и справки о тестах. В Черногории больше не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации.
В Болгарии с 10 марта отменено использование «зеленого» сертификата для посещения общественных мест. Австрия отменяет требование об обязательной вакцинации. В Германии с 19 марта анонсирована отмена большинства антиковидных мер.
В Новой Зеландии закрывают карантинные центры и отели-обсерваторы. Таиланд планирует объявить коронавирус эндемическим заболеванием к июлю 2022 года, то есть о лишении коронавируса статуса опасного заболевания.
Схожую позицию заняли и во Вьетнаме. «Дорожная карта» перехода от эпидемической ситуации к эндемии будет подготовлена местным Минздравом в ближайшие две недели. Ведомство предложило отменить вакцинные паспорта для въезда в страну, ограничившись результатом ПЦР-теста и заполненной декларацией здоровья. Таким образом, Вьетнам откроется и для непривитых туристов.
Кроме этого, на Мальдивах вакцинированным людям также больше не нужно предъявлять ПЦР-тест.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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