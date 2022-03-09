Deutsche Wirtschafts Nachrichten: власти КНР запустили в Азии процесс отказа от доллара США

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Азиатские государства постепенно приходят к отказу от использования американского доллара в мировой торговле. Вместо доллара все чаще используются национальные валюты. Правительства заключают договор, где указывается определенная валюта.
Основной для этой деятельности является план, который создала ассоциация АСЕАН. План основан на деятельности Китая, который добился максимальных успехов в отказе от доллара. В контракте с Россией ни разу не упоминается доллар.
Власти Китая ведут планомерную работу по замещению доллара национальными валютами и в первую очередь собственным юанем. Как сообщает портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, речь идет о процессе дедолларизации.
В материале рассказывается, что все чаще при заключении межгосударственных сделок в них указывается определенная валюта, и это не доллар.
«В основу модели отказа от доллара положена стратегия, разработанная Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которой государствам-членам предлагается делать ставку на использование своих национальных валют для оплаты транзакций», – сообщает автор.
В перспективе правительство КНР рассчитывает сделать юань резервной мировой валютой на случай отказа от доллара.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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