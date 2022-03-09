Китай экстренно готовится к «адским» санкциям США

«Здесь хороший урок для нас, потому что сегодня это Россия, а завтра – Китай».

Тянь Фэйлун, специалист по праву из Бэйханского университета в Пекине, объясняет смысл нынешней работы над китайским антисанкционным законодательством.

Усиление этого законодательства – это, возможно, самый примечательный для нас результат проходящей сейчас в Пекине ежегодной «двойной сессии», то есть заседания парламента в полном составе (в КНР существует система, которая у нас была до 1993 года, – Съезд народных депутатов, собирающийся время от времени, и непрерывно работающий Верховный Совет, куда входила только часть депутатов). Примечательна эта работа не только для нас и не только для Китая: это глобальный прецедент, как можно бороться с западным увлечением санкциями – односторонними, «адскими» и прочими.

Поскольку заседает парламент, то речь идет о юридической базе. И пока что суть происходящего объясняется так: государство должно обновить чемоданчик с инструментами, пригодными для борьбы с санкциями. «Двойная сессия», по сути, дает рамочные, но обязательные инструкции для предстоящей законодательной работы. В данный момент речь идет только об этом, но нет никаких сомнений, что с «чемоданчиком» все будет нормально.

Почему? Потому что, дословно, надо «защитить китайский суверенитет и развитие» перед лицом «наглых санкций», особенно «с учетом российско-украинского кризиса». Кризис этот «ярко показывает, как Запад, ведомый США, злоупотребляет властью в той части мировой системы, которая контролируется им, и чрезмерно употребляет санкции в своих геополитических битвах за сохранение гегемонии». Цитаты – из официальных и экспертных высказываний разных деятелей по ходу сессии.

Речь идет о приведении в общую систему того анти санкционного законодательства, которое уже имеется, а затем и о новых защитно-наступательных мерах. Дело в том, что такие законы в стране уже есть и действуют, их насчитывают минимум четыре, не считая указов и распоряжений. Просто они принимались разрозненно и в порядке пожарного реагирования на очередные антикитайские атаки, не у всех есть ясные инструкции к применению. Украинский кризис всего лишь ускорил необходимую работу.

И особенно ускорили ее страшно грозные призывы США к Пекину не пытаться срывать западные санкции против России.

Так какие защитно-наступательные законы уже действуют? Больше всего известен тот, что был принят в июне прошлого года. Поводом был Гонконг. Напомним, в этом особом районе страны была предпринята операция, сравнимая с недавними событиями в Белоруссии или частично в Казахстане, – долгий и разрушительный либерально-студенческий «майдан» с массовыми демонстрациями, травлей полиции, поджогами метро и прочими прелестями. Местные власти и Пекин терпели долго, потом приняли новые «гонконгские» законы против погромов и начали их выполнять.

В результате под персональные санкции попали руководители местной администрации, включая ее главу Кэрри Лам, у которой арестовали зарубежные активы и ввели запрет на поездки в западные страны. Тогда появился ответный закон. В нем были очевидные вещи вроде персональных мер против тех зарубежных деятелей, кто организовывал санкции, с арестом их активов в Китае – если они есть – и запретом на въезд. Но было и кое-что поинтереснее.

Дело в том, что китайские власти обнаружили, что не только иностранцы, но и граждане страны могли участвовать в разработке санкций, подсказывать слабые места своей родины – и по закону им ничего нельзя было сделать. Теперь можно и нужно (включая запреты избираться куда угодно): хороший был прецедент. Сегодня анти санкционное законодательство будут добавлять в особые, местные гонконгские законы и всячески его совершенствовать.

Но куда интереснее так называемые вторичные санкции. Это когда западные законодательства распространяются на компании стран, ни в каких санкциях не участвующих. То есть, если ты имеешь дело с каким-то партнером, которого преследуют западники, то твой бизнес в США или Европе может быть оштрафован, арестован, заблокирован, а ты сам можешь попасть в какие-то списки.

И что с этим можно сделать? Оказывается, можно, причем в соответствии с действующим законодательством. Его начали вводить еще в 2016 году (с учетом «крымских» акций против России и европейских атак на Китай по поводу прав человека), просто сейчас его будут уточнять. Здесь мы обратимся к сайту, дающему советы бизнесу, работающему в Китае. Он рассказывает нам: в ответ на участие какой-то корпорации, работающей в Китае, в санкционном режиме Пекин имеет право сделать что угодно с активами и вообще бизнесом этой корпорации в самом Китае, а заодно преследовать ее по суду и в третьих странах.

Кроме этого, придумано еще одно интересное новшество. Не обязательно китайское государство, а вообще любой гражданин этой страны может подать в суд на иностранный бизнес, если этот гражданин считает, что зарубежные ограничения нанесли ему ущерб. И суд может конфисковать активы обидчика или сделать что-то аналогичное. А поскольку речь идет о стране – производственном цехе всего мира, то кому-то может быть больно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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