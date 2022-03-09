Китай экстренно готовится к «адским» санкциям США

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
Китай экстренно готовится к «адским» санкциям США
Фото из открытых источников

«Здесь хороший урок для нас, потому что сегодня это Россия, а завтра – Китай». 

Тянь Фэйлун, специалист по праву из Бэйханского университета в Пекине, объясняет смысл нынешней работы над китайским антисанкционным законодательством. 

Усиление этого законодательства – это, возможно, самый примечательный для нас результат проходящей сейчас в Пекине ежегодной «двойной сессии», то есть заседания парламента в полном составе (в КНР существует система, которая у нас была до 1993 года, – Съезд народных депутатов, собирающийся время от времени, и непрерывно работающий Верховный Совет, куда входила только часть депутатов). Примечательна эта работа не только для нас и не только для Китая: это глобальный прецедент, как можно бороться с западным увлечением санкциями – односторонними, «адскими» и прочими.

Поскольку заседает парламент, то речь идет о юридической базе. И пока что суть происходящего объясняется так: государство должно обновить чемоданчик с инструментами, пригодными для борьбы с санкциями. «Двойная сессия», по сути, дает рамочные, но обязательные инструкции для предстоящей законодательной работы. В данный момент речь идет только об этом, но нет никаких сомнений, что с «чемоданчиком» все будет нормально. 

Почему? Потому что, дословно, надо «защитить китайский суверенитет и развитие» перед лицом «наглых санкций», особенно «с учетом российско-украинского кризиса». Кризис этот «ярко показывает, как Запад, ведомый США, злоупотребляет властью в той части мировой системы, которая контролируется им, и чрезмерно употребляет санкции в своих геополитических битвах за сохранение гегемонии». Цитаты – из официальных и экспертных высказываний разных деятелей по ходу сессии.

Речь идет о приведении в общую систему того анти санкционного законодательства, которое уже имеется, а затем и о новых защитно-наступательных мерах. Дело в том, что такие законы в стране уже есть и действуют, их насчитывают минимум четыре, не считая указов и распоряжений. Просто они принимались разрозненно и в порядке пожарного реагирования на очередные антикитайские атаки, не у всех есть ясные инструкции к применению. Украинский кризис всего лишь ускорил необходимую работу. 

И особенно ускорили ее страшно грозные призывы США к Пекину не пытаться срывать западные санкции против России. 

Так какие защитно-наступательные законы уже действуют? Больше всего известен тот, что был принят в июне прошлого года. Поводом был Гонконг. Напомним, в этом особом районе страны была предпринята операция, сравнимая с недавними событиями в Белоруссии или частично в Казахстане, – долгий и разрушительный либерально-студенческий «майдан» с массовыми демонстрациями, травлей полиции, поджогами метро и прочими прелестями. Местные власти и Пекин терпели долго, потом приняли новые «гонконгские» законы против погромов и начали их выполнять. 

В результате под персональные санкции попали руководители местной администрации, включая ее главу Кэрри Лам, у которой арестовали зарубежные активы и ввели запрет на поездки в западные страны. Тогда появился ответный закон. В нем были очевидные вещи вроде персональных мер против тех зарубежных деятелей, кто организовывал санкции, с арестом их активов в Китае – если они есть – и запретом на въезд. Но было и кое-что поинтереснее. 

Дело в том, что китайские власти обнаружили, что не только иностранцы, но и граждане страны могли участвовать в разработке санкций, подсказывать слабые места своей родины – и по закону им ничего нельзя было сделать. Теперь можно и нужно (включая запреты избираться куда угодно): хороший был прецедент. Сегодня анти санкционное законодательство будут добавлять в особые, местные гонконгские законы и всячески его совершенствовать. 

Но куда интереснее так называемые вторичные санкции. Это когда западные законодательства распространяются на компании стран, ни в каких санкциях не участвующих. То есть, если ты имеешь дело с каким-то партнером, которого преследуют западники, то твой бизнес в США или Европе может быть оштрафован, арестован, заблокирован, а ты сам можешь попасть в какие-то списки. 

И что с этим можно сделать? Оказывается, можно, причем в соответствии с действующим законодательством. Его начали вводить еще в 2016 году (с учетом «крымских»  акций против России и европейских атак на Китай по поводу прав человека), просто сейчас его будут уточнять. Здесь мы обратимся к сайту, дающему советы бизнесу, работающему в Китае. Он рассказывает нам: в ответ на участие какой-то корпорации, работающей в Китае, в санкционном режиме Пекин имеет право сделать что угодно с активами и вообще бизнесом этой корпорации в самом Китае, а заодно преследовать ее по суду и в третьих странах. 

Кроме этого, придумано еще одно интересное новшество. Не обязательно китайское государство, а вообще любой гражданин этой страны может подать в суд на иностранный бизнес, если этот гражданин считает, что зарубежные ограничения нанесли ему ущерб. И суд может конфисковать активы обидчика или сделать что-то аналогичное. А поскольку речь идет о стране – производственном цехе всего мира, то кому-то может быть больно. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: власти КНР запустили в Азии процесс отказа от доллара США

Сегодня, 13:49

Китай экстренно готовится к «адским» санкциям США

Сегодня, 13:24

Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации

Вчера, 14:04

Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

Вчера, 12:04

В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

Вчера, 10:19

Анкара переправила более 2000 сирийских боевиков из Нагорного Карабаха в Украину

Вчера, 00:14

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

9-03-2022, 22:53

США пугает санкциями союзников по НАТО за поддержку Путина

9-03-2022, 16:29

Два боевых корабля ВМС Германии опасно подошли к российским территориальным водам

9-03-2022, 12:59

В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром

8-03-2022, 00:14

«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

7-03-2022, 12:34

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

5-03-2022, 17:59

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань

5-03-2022, 14:59

Страны НАТО предупредили о «самом страшном кошмаре» Путина

26-02-2022, 14:24

«Присоединим к РФ»: политолог Перенджиев предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО

25-02-2022, 08:54

Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

24-02-2022, 21:44

Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

24-02-2022, 11:34

Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке

24-02-2022, 00:34

Шольц заявил о невозможности блокировки «Северного потока-2»

22-02-2022, 17:04

Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом королеве Елизавете II

20-02-2022, 19:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Вчера, 11:34

0

В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные...

Подробнее
Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

9-03-2022, 14:39

0

Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...

Подробнее
Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Вчера, 15:29

0

Джен Псаки дала высокую оценку решению Байдена совершить продажу Аляски обратно России – это убережет США от...

Подробнее
Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

8-03-2022, 17:19

0

Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...

Подробнее
Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

8-03-2022, 16:24

0

ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...

Подробнее
В Невском районе Петербурга пьяный водитель устроил смертельное ДТП, вылетев с проезжей части

В Невском районе Петербурга пьяный водитель устроил смертельное ДТП, вылетев с проезжей части

8-03-2022, 16:39

0

Минувшей ночью нетрезвый житель Петербурга не справился с управлением автомобилем, пересекая перекрёсток улиц...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

8-03-2022, 18:29

0

Сегодня ночью земляк нетрезвого жителя Узбекистана, пытавшегося убежать от сотрудников ГИБДД сначала сидя за рулём...

Подробнее
Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

9-03-2022, 22:53

0

События на Украине и общая политическая обстановка за рубежом по отношению к россиянам складывается весьма не...

Подробнее
Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

9-03-2022, 15:44

0

Появились свидетельства о том, что польское правительство в Варшаве рассматривает такой вариант будущих событий, при...

Подробнее
Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

9-03-2022, 16:07

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочитает быть пассивным в вопросах поддержки бойцов, которые участвуют...

Подробнее