Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации

Сегодня, 14:04

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Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации
Фото из открытых источников

Эксперты из России оценили вероятность начала еще одной военной спецоперации. Тут речь идет о спецоперации Китая в Тайване по примеру той, что сейчас проводит РФ на территории Украины. По словам политолога Крутакова, Тайвань является очень ценным для Китая, а потому вполне может воспользоваться таким же способом нападения на эту страну.

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь сообщил 10 марта, что хоть Китай и придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но его независимости никогда не потерпит. Почему Китай настроен категорично, объяснил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

Стоит разъяснить, что означает Тайвань для Китая. Это как Крым для России, это господствующее положение в Южно-Китайском море, главном торговом хабе Азиатско-Тихоокеанского региона, всей Азии. То есть, это точка господства. А Южно-Китайское море – это торговый стол для Азии, считает Крутаков.

Политолог предполагает, что если прецедент с денацификацией Украины состоится и если Запад признает право России силовым порядком решать свои проблемы, в том числе и проблемы своей безопасности, то шансы решить тайваньский вопрос для Китая резко возрастут.

«Впервые не Запад будет решать проблемы с помощью силы», – добавил специалист.

Историк и писатель Дионис Каптарь, автор книг «Большая игра. Британия и США против России», «Перевороты и революции» и других, считает, что такая спецоперация была бы очень тяжелой и сложной, и едва ли у Китая сейчас есть на это силы. Тем более что Соединенные Штаты наверняка будут поддерживать Тайвань. Это значительно осложнит ситуацию, сообщил историк.

Подавляющее преимущество в вооруженных силах естественно, у Китая, но если Тайвань получит поддержку Америки, Китай не решится на начало войны.

В Китае, по словам Каптаря, никогда не переставали считать, что Тайвань – это часть Китая, и обострение между КНР и Америкой на этом фоне началось не сегодня. Вполне возможно, что сейчас мы видим просто отражение общего повышения уровня напряженности в мире, предположил эксперт.

Когда в целом происходит некое глобальное противостояние, то понятно, что в болевых точках в первую очередь эта боль и проявляется. Мне кажется, мы такое видим и на Южном Кавказе сейчас, мы это видим и вокруг Тайваня, именно когда была начата спецоперация в Украине, – заметил историк.

«То есть проблемы, которые были, они усугубляются в связи с тем, что общий уровень напряженности в мире увеличивается», – подытожил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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