Анкара переправила более 2000 сирийских боевиков из Нагорного Карабаха в Украину

Сегодня, 00:14

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Анкара переправила более 2000 сирийских боевиков из Нагорного Карабаха в Украину
Фото из открытых источников

Стало известно, что сирийские боевики будут участвовать на стороне Вооруженных сил Украины в составе иностранного легиона.

Источник в сирийской оппозиции сообщил, что турецкие власти отправили в Украину около 2000 боевиков. Стоит отметить, что это сирийцы, которые непосредственно принимали участие в боях в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«Турция отправила более двух тысяч боевиков из Сирии в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против Армении в 2020 году, и большинство этих боевиков остались там после окончания военных действий. Турция переправила часть боевиков из Сирии и других стран из Карабаха в Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне украинской армии».

Сирийские боевики вошли в состав созданного Украиной иностранного легиона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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