Скорее всего, США не получили ожидаемый русофобский эффект от введенных санкций по отношению к России и бросились искать причины этому. Под подозрение попали союзники по Североатлантическому Альянсу, и прежде всего Италия. Об этом сообщает sm.news, ссылаясь на издание Eadaily.

Причиной таких подозрений стал доклад «Кто ладит с Владимиром Путиным» профессоров Колумбийского университета. Авторы доклада выяснили, что в Италии оказалось немало публичных личностей, политиков, журналистов и историков, которые поддерживают российского президента.

Издание Eadaily пишет, что благодаря труду американских профессоров, теперь в черном санкционном списке США появились известные итальянские журналисты, актеры, писатели, в том числе философы Диего Фузаро и Массимо Каччари.

Согласно материалам издания, на Западе под критику попадает и получает статус «пророссийской» любая положительная характеристика действий российского руководства и страны в целом.

Информационное агентство SM-News рассказывает, как США пугают санкциями Китай, если тот будет игнорировать антироссийские ограничения.

Общественная служба новостей сообщала, что Вашингтон просчитался. В публикации китайской ежедневной газеты Global Times сказано, что США обложили Россию новыми масштабными санкциями, призванными причинить значительный урон российским разработчикам и производителям вооружения. Однако ограничения окажутся малоэффективными, поскольку оборонная промышленность России самодостаточна и не зависит от зарубежных технологий.

Применение боевой техники в реальных вооруженных действиях станет для нее качественной рекламой и повлечет за собой рост спроса на российское оружие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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