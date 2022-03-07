Два боевых корабля ВМС Германии опасно подошли к российским территориальным водам

Сегодня, 12:59

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Два боевых корабля ВМС Германии опасно подошли к российским территориальным водам
Фото из открытых источников

Немецкие военные корабли приблизились к российским территориальным водам. Несколько часов назад военный корабль «Sachsen» и сторожевой катер «Dzukas» ВМФ Германии совершили опасное приближение к российским территориальным водам недалеко от Калининградской области. 

Стало известно о том, что корабли двигаясь со скоростью приблизительно 12 узлов, и взяли прямой курс на российские территориальные воды. Это приближение, судя по изображению, составило порядка 40-50 километров. В Германии не дали объяснений касательно сложившейся ситуации и с чем связаны подобные маневры.

Данная ситуация сложилась на фоне вхождения в Балтийское море двух американских ракетных эсминцев. Об этом ранее сообщило информационно-новостное агентство Авиа.про.

Эсминцы несут на борту порядка 186 крылатых ракет.  С учетом появления рядом с российскими территориальными водами немецких военных кораблей, это вызывает серьезную обеспокоенность властей.

Известно, что с появлением в водах Балтийского моря двух американских кораблей, на их отслеживание были направлены корабли Балтийского флота ВМФ России. Это не исключает тот факт, что за немецкими военными кораблями также ведется слежение.

Кроме этого, стало известно о том, что Россия начала проведение учений с задействованием береговых ракетных комплексов «Бастион».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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