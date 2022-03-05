В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром

В публикации американского издания The National Interest, подготовленной доктором философии, профессором Военно-морской Академии Соединенных Штатов Америки Николасом Гвоздевым, сообщается о завершении эпохи однополярного мира.

По мнению редактора, Соединенным Штатам следует адаптироваться к новым условиям, в противном случае Америка станет заурядной мировой державой, не способной выдержать напора Китая и России.

«Сейчас условия снова меняются, и нам снова нужно вернуть себе ощущение гибкости и новаторства, а не пытаться просто воссоздать прошлую эпоху», – подчеркивает Гвоздев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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