В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром

Сегодня, 00:14

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В The National Interest считают, что США придется смириться с многополярным миром
Фото из открытых источников

В публикации американского издания The National Interest, подготовленной доктором философии, профессором Военно-морской Академии Соединенных Штатов Америки Николасом Гвоздевым, сообщается о завершении эпохи однополярного мира.

По мнению редактора, Соединенным Штатам следует адаптироваться к новым условиям, в противном случае Америка станет заурядной мировой державой, не способной выдержать напора Китая и России.

«Сейчас условия снова меняются, и нам снова нужно вернуть себе ощущение гибкости и новаторства, а не пытаться просто воссоздать прошлую эпоху», – подчеркивает Гвоздев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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