«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

Сегодня, 12:34

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«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре
Фото из открытых источников

О том, как сейчас реагируют на русских людей в других странах, рассказали те россияне, которые пребывают за рубежом.

Россиянка, проживающая на Кипре, отметила, что действительно после того как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, к русским стали относиться иначе, пишет ИА Чита.ру.

«Если говорить про Кипр или про Лимассол, так как это наиболее русскоговорящий город, то здесь русофобия увеличивается просто в геометрической прогрессии с каждым днем. Достаточно страшно выйти на улицу», - рассказывает собеседница издания.

Она отметила, что для местных жителей и мигрантов русские стали объектом для вымещения негативных эмоций. Их во всем обвиняют, грозятся выгнать.

«Люди могут кинуть в тебя окурок, мусор. Лично я столкнулась с тем, что стояла под балконом, и бабушка скинула на меня пепельницу с окурками», — отметила девушка.

Всех русскоговорящих, даже если они вне политики, автоматически отправляют в черный список. Так, ей уже повысили плату за аренду квартиры в два раза, а сестре и вовсе не сдали жилье. Русских даже начали выгонять с работы, а в некоторых заведениях вывешивают таблички, что не будут обслуживать русскоговорящих. Детей приходится переводить  в специальные русские школы, так как русских детей подвергают  буллингу со стороны сверстников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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