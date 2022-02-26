США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

Китайская Народная Республика в настоящий период времени располагает всеми основаниями для того, чтобы данное государство приступило к началу собственной специальной военной операции на территории своей страны. Сейчас, после долгих лет ситуации с Тайванем, у официального Пекина почти такие же самые мотивы, какие были в феврале нынешнего года у президента российской Федерации Владимира Путина. Эту информацию сегодня распространили аналитики онлайн-издания Взгляд.ру.

Российский лидер руководствовался абсолютно аналогичными мотивами в тот период, когда принимал своё взвешенное решение о вводе российских войск в Украину. Теперь власти Соединённых Штатов Америки своими провокационными действиями на Тайване всячески подталкивают Китай к тому, чтобы государство приступило к проведению своей собственной военной спецоперации на территории Тайваня.

Как видно из сообщений американских СМИ, об этом красноречиво говорят многие пропагандистские заявления республиканской оппозиции в США. Во многих высказываниях известных деятелей всё чаще слышны прогнозы «скорого нападения КНР на Тайвань». В Пекине на это реагируют очень болезненно, заверяя всех недоброжелателей о том, что будут отстаивать свой суверенитет.

Применение Китаем военного сценария на Тайване уже успел спрогнозировать экс-лидер США Дональд Трамп. Он заранее выступил в оправдание китайцев, отметив, что они поступят так, поскольку наблюдают «глупое и некомпетентное управление в США». Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами Fox Business.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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