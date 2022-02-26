США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань

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Сторонники республиканской оппозиции призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена признать независимость Тайваня. КНР настроены сохранять суверенитет государства.
Специалисты издания «Взгляд» полагают, что в настоящее время у Пекина имеются все основания начать реализацию спецоперации. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что в скором времени Китай будет вынужден подчинить Тайвань при помощи силы.
«Потому что китайцы видят, как глупо управляют Соединенными Штатами. Они видят, что наши лидеры некомпетентны, и, конечно, они это сделают, пришло их время», – сообщил во время разговора с Fox Business.
Белому дому выгодна позиция Тайбэя, поскольку если КНР объединится с Тайванем, то зона военного и экономического господства на мировой арене Китая будет намного шире. Для Америки Тайвань является «инструментом», при помощи которого можно влиять на главного соперника Вашингтона.
«Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы», – отметил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Стоит признать, что вне зависимости от того, насколько обоснованы подозрения о готовящейся операции, силовой вариант решения тайваньской проблемы в Пекине наверняка обсуждается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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