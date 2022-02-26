США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы силой подчинить Тайвань
Фото из открытых источников

Сторонники республиканской оппозиции призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена признать независимость Тайваня. КНР настроены сохранять суверенитет государства.

Специалисты издания «Взгляд» полагают, что в настоящее время у Пекина имеются все основания начать реализацию спецоперации. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что в скором времени Китай будет вынужден подчинить Тайвань при помощи силы.

«Потому что китайцы видят, как глупо управляют Соединенными Штатами. Они видят, что наши лидеры некомпетентны, и, конечно, они это сделают, пришло их время», – сообщил во время разговора с Fox Business.

Белому дому выгодна позиция Тайбэя, поскольку если КНР объединится с Тайванем, то зона военного и экономического господства на мировой арене Китая будет намного шире. Для Америки Тайвань является «инструментом», при помощи которого можно влиять на главного соперника Вашингтона.

«Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы», – отметил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Стоит признать, что вне зависимости от того, насколько обоснованы подозрения о готовящейся операции, силовой вариант решения тайваньской проблемы в Пекине наверняка обсуждается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Страны НАТО предупредили о «самом страшном кошмаре» Путина

26-02-2022, 14:24

«Присоединим к РФ»: политолог Перенджиев предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО

25-02-2022, 08:54

Посол США в Варшаве допустил столкновение между НАТО и Россией

24-02-2022, 21:44

Военкор Котенок: боевые корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

24-02-2022, 11:34

Николас Уильямс: силы НАТО планируют расширять военное присутствие на востоке

24-02-2022, 00:34

Шольц заявил о невозможности блокировки «Северного потока-2»

22-02-2022, 17:04

Врач Звонков рассказал, что грозит заболевшей коронавирусом королеве Елизавете II

20-02-2022, 19:04

Президент Сербии Вучич проанализировал возможность страны вступить в НАТО

20-02-2022, 01:14

Немецкий политолог Рар: на Мюнхенской конференции говорят только о войне в Европе

19-02-2022, 17:04

Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ

19-02-2022, 12:24

«Чжунго жибао» обвинило США в организации кампании по дезинформации населения о «вторжении» России

17-02-2022, 13:59

НАТО развертывает свои подразделения у границ Приднестровья

17-02-2022, 13:19

Генерал ВСУ Романенко назвал вторжение ВС России в Украину желанием Путина

15-02-2022, 22:39

Гауптман: Если пара российских танков увязла в грязи, Украине не стоит сильно радоваться

15-02-2022, 16:54

Sohu: попытка Польши опозорить армию РФ обернулась крайне неприятным итогом

15-02-2022, 13:34

РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

13-02-2022, 11:19

Bloomberg: РФ и Европа важны друг для друга, когда речь идёт о нефти

12-02-2022, 14:39

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом COVID-19

12-02-2022, 12:29

В Хорватии успокоили правящую элиту, предсказав итог кризиса после пандемии коронавируса

7-02-2022, 14:09

Российский Су-30 перехватил над Сирией истребитель F-15 ВВС США

6-02-2022, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Вчера, 13:24

0

Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...

Подробнее
В Гостомель вошел русский десант

В Гостомель вошел русский десант

Сегодня, 10:54

0

В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...

Подробнее
Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Вчера, 23:44

0

Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф...

Подробнее
Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Вчера, 16:19

0

О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...

Подробнее
СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

2-03-2022, 19:34

0

Первые группировки наёмников иностранных государств уже начали прибывать в Украину. Целью этих «романтиков с большой...

Подробнее
Деньги зачислятся на карту: кто 3 марта получит сразу 20 тысяч рублей от ПФР

Деньги зачислятся на карту: кто 3 марта получит сразу 20 тысяч рублей от ПФР

2-03-2022, 17:44

0

С 3 марта Пенсионный фонд перечислит многим российским гражданам выплаты. Но начислят эти выплаты только тем, кто ранее...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ленинградской области нашли бочку со сгоревшими останками местной жительницы

В Ленинградской области нашли бочку со сгоревшими останками местной жительницы

2-03-2022, 14:39

0

Накануне на одном из участков СНТ «Строитель» в Лужском районе Ленинградской области была найдена металлическая бочка с...

Подробнее
Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

Поток жалоб на стихийные мусорные свалки в Петербурге не уменьшается

3-03-2022, 14:58

0

На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления...

Подробнее
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

3-03-2022, 15:09

0

Эксперты рассказали о том, что могло стать причиной крушения румынских истребителя и вертолета недалеко от Одессы....

Подробнее
Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Вчера, 15:27

0

Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя,...

Подробнее