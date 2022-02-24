Страны НАТО предупредили о «самом страшном кошмаре» Путина

В НАТО заявили, что «худший кошмар» для Владимира Путина вот-вот начнется. Альянс обещает дополнительно направить сотни солдат в Восточную Европу. 30 лидеров НАТО в совместном документе заявили:

«Никто не должен быть обманут шквалом лжи российского правительства».

Решение об отправке солдат НАТО в Восточную Европу было принято после виртуального саммита под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Как заявил верховный главнокомандующий ОВС НАТО, генерал Тод Уолтерс, для поддержания союзников будут развернуты сухопутные, воздушные, морские и специальные силы.

Но силы НАТО не будут размещены на Украине, а направлены в стратегические районы Восточной Европы, пишет mk.ru . Это будет беспрецедентное применение НАТО сил высокой готовности для сдерживания и обороны, заявил Уолтерс. По его словам, силы реагирования, которые насчитывают 40 тысяч бойцов, представляют собой гибкую, заслуживающую доверия в бою группировку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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